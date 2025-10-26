Braulio Carbajal

Domingo 26 de octubre de 2025

La producción en México de maíz blanco, aquel que se utiliza en la cadena de la elaboración de masa y tortilla, lleva más de dos décadas estancada, lo que ha desencadenado en que este año las importaciones de ese grano, del cual antes se era totalmente autosuficiente, se hayan cuadruplicado.

Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) indican que en 2001 la producción de maíz blanco en México era de aproximadamente 19 millones 800 mil toneladas, mientras al cierre del año pasado se ubicó en 20 millones 600 mil toneladas, es decir, en 23 años apenas ha crecido 4 por ciento.

Para este año, estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señalan que la producción rondará 20 millones de toneladas; sin embargo, organismos privados son menos optimistas y ponen la cifra en 19 millones de toneladas debido a una menor producción como consecuencia de climas extremos.

De esta forma, la producción de maíz blanco ligaría dos años seguidos como consecuencia de la sequía, la cual sobre todo afectó a los dos principales productores del país, Sinaloa y Sonora.