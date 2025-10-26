Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025

Las berries –fresas, arándanos, frambuesas y moras– son el producto más rentable del campo. El volumen de producción de este “superalimento” no se encuentra entre los que más cosecha México, pero en lo que va de 2025 es el segundo que más dinero deja producto de las exportaciones, principalmente a Estados Unidos, donde ha encontrado un mercado boyante.

De los productos del agro destinados a la exportación, el de mayor volumen de venta es el jitomate, con un millón 381 mil toneladas métricas entre enero y septiembre de 2025, lo que ha representado ingresos por mil 952 millones de dólares.

Muy cerca, se encuentra el aguacate, con un volumen de 919 mil 600 toneladas, con ingresos por 2 mil 854 millones de dólares, lo que significa que es más rentable que el jitomate, dado que con menos cantidad obtiene mayores ingresos.

Hasta el momento, no hay ningún producto del campo que supere al aguacate en ingresos, pero sí en rentabilidad, dado que de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera y del Banco de México, en los primeros nueves meses del año en curso, las berries se ubican en el segundo sitio con ingresos por exportaciones que ascienden a 2 mil 444 millones de dólares, con un volumen de apenas 441 mil toneladas.

Para dimensionar la rentabilidad de las berries, basta mencionar que en volumen son superadas por los chiles, con 837 mil toneladas, que representan apenas 892 millones de dólares; el pepino registra exportaciones por 653 mil toneladas, equivalentes a 891 millones de dólares; el limón, con 531 mil 300 toneladas, 568 millones de dólares, o las 469 mil toneladas de cebolla, que valieron 222 millones de dólares.