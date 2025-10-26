Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 13

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó el viernes una norma sobre contaminación atmosférica del ex presidente Joe Biden que imponía límites estrictos a las emisiones de las fundiciones de cobre.

La norma sobre el cobre, de mayo de 2024, obligaba a las fundiciones a limitar contaminantes como plomo, arsénico, mercurio, benceno y dioxinas, en virtud de las normas federales actualizadas sobre calidad del aire.

Trump firmó un decreto a principios de este año que identificó el cobre como un material crítico para la defensa, la infraestructura y las tecnologías emergentes, incluida la energía limpia y los vehículos eléctricos.