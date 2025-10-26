Domingo 26 de octubre de 2025, p. 13
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó el viernes una norma sobre contaminación atmosférica del ex presidente Joe Biden que imponía límites estrictos a las emisiones de las fundiciones de cobre.
La norma sobre el cobre, de mayo de 2024, obligaba a las fundiciones a limitar contaminantes como plomo, arsénico, mercurio, benceno y dioxinas, en virtud de las normas federales actualizadas sobre calidad del aire.
Trump firmó un decreto a principios de este año que identificó el cobre como un material crítico para la defensa, la infraestructura y las tecnologías emergentes, incluida la energía limpia y los vehículos eléctricos.
El anuncio de Trump otorga una exención de cumplimiento de dos años para las fuentes estacionarias afectadas, que la Casa Blanca dijo que ayudaría a promover la seguridad mineral estadunidense al reducir las cargas regulatorias sobre los productores nacionales de cobre.
La norma hace referencia a las dos fundiciones de cobre de Estados Unidos, una de Freeport-McMoRan y la otra de Río Tinto. La medida se aplicaría a la fundición de Freeport y no estaba claro cómo afectaría a las instalaciones de Río Tinto.
Freeport, que tiene su sede en Phoenix, dio las gracias a Trump y dijo que la exención de dos años muestra la importancia del cobre para la seguridad nacional.