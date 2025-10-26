▲ Con 22 años, Armando Hormiga González resolvío el clásico tapatío al marcar un triplete y ya es líder de goleo. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. a27

Como hace varios años no lo hacía, Chivas presume a una nueva joya ofensiva. Con apenas 22 años, Armando Hormiga González resolvió el clásico tapatío al marcar un triplete para que Guadalajara se impusiera por 4-1 ante Atlas, y González tomó el liderato de goleo, un puesto al que pocos tricolores acceden por el exceso de extranjeros en la Liga Mx.

La victoria de las Chivas en la jornada 15 del torneo Apertura 2025 los deja en el sexto lugar, en puestos de clasificación directa, mientras que Atlas se ubica en el lugar once. González sacudió las redes (a los minutis 9, 28 y 50) al aprovechar las deficiencias del rival.

Luis Romo (26) completó la goleada, mientras que Mateo García descontó al 62. González llegó a 10 tantos, con los que iguala al brasileño Paulinho, ariete del Toluca y quien lidera la lista de romperredes.

Previo al duelo, la serenata a los jugadores de Chivas, en la madrugada del sábado, terminó en una riña en la cual falleció un seguidor del equipo rojiblanco y otras dos personas resultaron heridas, reportó la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.