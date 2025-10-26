De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. a11

Los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones, empataron la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto al vencerlos 5-1 en el segundo episodio.

Con actuaciones estelares del lanzador Yoshinobu Yamamoto –quien logró el primer juego completo en un Clásico de Otoño desde 2015– y Will Smith, ante más de 40 mil asistentes que se dieron cita en el Rogers Centre, los angelinos consiguieron una importante victoria y llegarán motivados al tercer juego que se llevará a cabo mañana en el Dodger Stadium.

Yamamoto aceptó cuatro hits, ponchó a ocho y permitió sólo una carrera. El japonés llegó a 105 lanzamientos.

En el primer rollo, Smith conectó un sencillo al jardín central y anotó la primer carrera para los visitantes; un escenario similar a lo que ocurrió en el juego 1 de la Serie.

Un batazo al jardín izquierdo de Vladimir Guerrero Jr dejó a hombres en las esquinas en la tercera, lo que abrió la puerta para la anotación de Toronto. Con elevado de sacrificio, el mexicano Alejandro Kirk remolcó la carrera con la que los Azulejos empataron a uno la pizarra. El pelotero tijuanense llegó a tres impulsadas en el Clásico de Otoño y 10 en la actual postemporada.

En la parte alta de la fatídica, Dodgers concretó dos rayitas más. En la primera, Smith le dio la ventaja a Los Ángeles con un cuadrangular por el jardín izquierdo. Casi de inmediato, Max Muncy le repitió la dosis a Kevin Gausman y acabó la apertura del pitcher de los Azulejos con otro jonrón solitario para poner la pizarra 3-1.