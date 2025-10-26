Domingo 26 de octubre de 2025, p. a11
Los Dodgers de Los Ángeles, actuales campeones, empataron la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto al vencerlos 5-1 en el segundo episodio.
Con actuaciones estelares del lanzador Yoshinobu Yamamoto –quien logró el primer juego completo en un Clásico de Otoño desde 2015– y Will Smith, ante más de 40 mil asistentes que se dieron cita en el Rogers Centre, los angelinos consiguieron una importante victoria y llegarán motivados al tercer juego que se llevará a cabo mañana en el Dodger Stadium.
Yamamoto aceptó cuatro hits, ponchó a ocho y permitió sólo una carrera. El japonés llegó a 105 lanzamientos.
En el primer rollo, Smith conectó un sencillo al jardín central y anotó la primer carrera para los visitantes; un escenario similar a lo que ocurrió en el juego 1 de la Serie.
Un batazo al jardín izquierdo de Vladimir Guerrero Jr dejó a hombres en las esquinas en la tercera, lo que abrió la puerta para la anotación de Toronto. Con elevado de sacrificio, el mexicano Alejandro Kirk remolcó la carrera con la que los Azulejos empataron a uno la pizarra. El pelotero tijuanense llegó a tres impulsadas en el Clásico de Otoño y 10 en la actual postemporada.
En la parte alta de la fatídica, Dodgers concretó dos rayitas más. En la primera, Smith le dio la ventaja a Los Ángeles con un cuadrangular por el jardín izquierdo. Casi de inmediato, Max Muncy le repitió la dosis a Kevin Gausman y acabó la apertura del pitcher de los Azulejos con otro jonrón solitario para poner la pizarra 3-1.
Jeff Hoffman le dio una base por bolas a Freddie Freeman para poner la casa llena en la octava y luego cometió un wild pitch con la colaboración del cátcher Kirk para darles la cuarta carrera a Los Dodgers, que después anotarian otra rayita para el definitivo 5-1.
El juego fue brevemente interrumpido antes de iniciar el sexto episodio para realizar un homenaje a quienes luchan contra el cáncer. Jugadores, árbitros y público portaron una pizarra con la leyenda I stand up for (me pongo de pie por…).
Los Azulejos disputan su tercera Serie Mundial, y su primera desde 1993, año en que ganaron su segundo título consecutivo, venciendo a los Filis de Filadelfia. Los Dodgers, en tanto, participan en su vigésimo tercer Clásico de Otoño y segundo consecutivo, buscan-do conquistar el bicampeonato.
Antes del juego, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, aseguró que es poco probable que Shohei Ohtani escuchara a los fanáticos de Toronto burlarse de él en el primer juego.
Molestos porque Ohtani rechazó a los Azulejos para firmar un contrato de 700 millones de dólares con los Dodgers en diciembre de 2023, los fanáticos en Toronto corearon “¡No te necesitamos!”
“No creo que haya entendido los cánticos o que le importe. Sólo está ahí para hacer su trabajo sin escuchar nada más”, dijo.
Con información de Ap