Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. a10

La ausencia de Sergio Pérez en el Gran Premio de México puede representar un nuevo impulso para su carrera. La gente lo echa de menos y se nota, aunque los colores del ex equipo del tapatío, Red Bull, siguen poblando las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez, se percibe la necesidad de su presencia y eso generará una gran expectativa para su regreso a la Fórmula 1 en la temporada 2026.

Carlos Slim Domit, empresario que fue pieza clave en la carrera ascendente de Checo, considera que ahora existe cierta impaciencia por verlo de nuevo en el circuito con el nuevo equipo Cadillac, en el que competirá junto con Valtteri Bottas.

“El regreso de Checo está generando un gran ambiente para los aficionados, quieren verlo de vuelta y eso hará muy especial el próximo Gran Premio de México”, dice Slim Domit, presidente de la escudería Telmex y patrocinador importante del piloto mexicano.

Aunque resulta extraño no ver al tapatío en la pista este año, Slim Domit advierte que el retorno con un nuevo equipo será un reto para Checo, por tratarse de un equipo que empieza desde cero en la Fórmula 1. Y esa condición de Cadillac es la razón principal por la que eligieron tanto al mexicano como a Bottas.

“Por eso han elegido a dos pilotos con experiencia, ambos tienen éxito en la categoría y van a apor-tar todo lo que han acumulado en años de competencia para una escudería que empieza de cero. Cadillac hizo una gran elección para sus conductores en su debut en la F1”, comenta Slim Domit.

Aunque es indiscutible el impacto comercial y el respaldo de patrocinios que tiene el piloto mexicano, y que eso jugó en su favor, también destacaron en Cadillac que Checo cuenta con una experiencia probada para desarrollar proyectos, por lo cual decidieron que sería importante en el nacimiento del equipo.