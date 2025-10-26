▲ El extraordinario ambiente en las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez ratifica el por qué la carrera en la Ciudad de México es considerada la mejor de la Fórmula 1. Foto Víctor Camacho

▲ En la pista, por su parte, Lando Norris, de McLaren, busca dar la sorpresa y subir al podio. Foto Víctor Camacho

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. a10

Nada es tan excitante como derribar a quien domina una era. Por primera vez en casi un lustro, la hegemonía del neerlandés Max Verstappen y su Red Bull pueden perder el campeonato de Fórmula 1 desde 2021 cuando empezó su dominio.

Pero nadie que haya defendido algo valioso por años, dejaría que se le escapara sin oponer una dura resistencia. El joven de rostro inexpresivo ha empezado una campaña para remontar una desventaja que a cinco fechas del final de la temporada parece cada vez más posible de revertir.

Sobre todo cuando el líder de la clasificación, Óscar Piastri (McLaren), empieza a mostrar signos de declive en la medida en que sus perseguidores se le aproximan. Su coequipero, Lando Norris, está a sólo 14 puntos de distancia como el más cercano. Y la amenaza persistente de Verstappen, quien muer-de desde el tercer lugar y avan-za decidido por recuperar lo perdido a sólo 40 unidades de la cima.

Los resultados de la calificación son algunas señales de que en el Gran Premio de México todo puede cobrar un giro dramático. Después de la sesión sabatina para definir la parrilla de salida, Norris demostró que la pelea puede hacerse aún más cerrada a cinco fechas del final.

Norris obtuvo la pole position y detrás arrancarán los Ferrari con Charles Leclerc como segundo y Lewis Hamilton en tercera posición. George Russell (Mercedes) fue el cuarto y el tetracampeón Max Verstappen quedó en el quinto lugar de la parrilla.

Mientras que Piastri quedó relegado al octavo, una mala señal para defender una ventaja que se le va entre los dedos como arenisca. Aquel que pretendía terminar con la hegemonía del piloto neerlandés, puede quedar desplazado por su propio compañero de equipo o por un hombre que quiere seguir dominando la Fórmula 1.