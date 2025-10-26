Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 9

Uno de los episodios de mayor orgullo del futbol mexicano se resume en el título que consiguió el Tricolor en la Copa Confederaciones de 1999, campeonato que se obtuvo bajo el análisis estratégico del emblemático Manuel Lapuente. Ese cetro se convierte en el legado más destacado de quien fuera uno de los entrenadores mexicanos más ganadores y quien falleció ayer a los 81 años de edad en su natal Puebla.

“Muy triste noticia que llega al corazón, se nos fue un campeón como persona y como profesional del futbol: Manolo Lapuente”, publicó Carlos Reinoso, ex jugador del América, en la red social X al lamentar el deceso.

Con una boina que lo distinguía en su vestimenta y un carácter que incentivaba la motivación entre los jugadores, Lapuente llegó a levantar hasta cinco títulos de la Liga Mx, siendo uno de los más ganadores del torneo, sólo por detrás de Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti –quienes presumen siete–, así como de Raúl Cárdenas –quien conquistó seis–.

Tras su trayectoria de jugador con Monterrey, Necaxa, Puebla y Atlas, Lapuente siguió un sendero futbolístico desde los banquillos. Fue entonces cuando alcanzó el éxito: primero con el Puebla al obtener el cetro en la tempora-da 1982-1983 y más tarde repetir la hazaña en 1989-1990.

Esos títulos apenas serían el inicio de su legado, pues también festejó un bicampeonato con el Necaxa (en 1995 y 1996) y rompió en 2002 la sequía que vivió el América por 13 años. Además, ganó la Copa Oro en 1998 con el Tricolor, como preámbulo de su mayor éxito.

Esos logros bastarían para que alcanzara la cúspide de su carrera cuando fue elegido entrenador de la selección mexicana para el Mundial de Francia 1998. Su estancia en el timón del Tricolor apenas duraría tres años en los que vivirá la gloria, así como la polémica.

Bajo su mandato en la selección, Paulo César Tilón Chávez y Raúl Rodrigo Lara fueron señalados de dopaje durante la Copa América de 1999; uno de los pasajes más desafortunados del Tricolor.

La controversia llegó justo cuando la selección tenía en puerta la Copa Confederaciones en casa, por lo que Lapuente y los directivos que entonces lideraban a la Federación Mexicana de Futbol, debieron sortear desde los señalamientos y la baja de los jugadores hasta una amenaza de boicot por parte de los integrantes del representativo nacional, quienes no se sentían respaldados tras el caso de Chávez y Lara.