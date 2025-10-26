Alzó títulos con Puebla, Necaxa y América
Con el Tricolor ganó la Copa Oro y su mayor legado fue coronarse tras vencer a Brasil en la Confederaciones
Domingo 26 de octubre de 2025, p. 9
Uno de los episodios de mayor orgullo del futbol mexicano se resume en el título que consiguió el Tricolor en la Copa Confederaciones de 1999, campeonato que se obtuvo bajo el análisis estratégico del emblemático Manuel Lapuente. Ese cetro se convierte en el legado más destacado de quien fuera uno de los entrenadores mexicanos más ganadores y quien falleció ayer a los 81 años de edad en su natal Puebla.
“Muy triste noticia que llega al corazón, se nos fue un campeón como persona y como profesional del futbol: Manolo Lapuente”, publicó Carlos Reinoso, ex jugador del América, en la red social X al lamentar el deceso.
Con una boina que lo distinguía en su vestimenta y un carácter que incentivaba la motivación entre los jugadores, Lapuente llegó a levantar hasta cinco títulos de la Liga Mx, siendo uno de los más ganadores del torneo, sólo por detrás de Ignacio Trelles y Ricardo Ferretti –quienes presumen siete–, así como de Raúl Cárdenas –quien conquistó seis–.
Tras su trayectoria de jugador con Monterrey, Necaxa, Puebla y Atlas, Lapuente siguió un sendero futbolístico desde los banquillos. Fue entonces cuando alcanzó el éxito: primero con el Puebla al obtener el cetro en la tempora-da 1982-1983 y más tarde repetir la hazaña en 1989-1990.
Esos títulos apenas serían el inicio de su legado, pues también festejó un bicampeonato con el Necaxa (en 1995 y 1996) y rompió en 2002 la sequía que vivió el América por 13 años. Además, ganó la Copa Oro en 1998 con el Tricolor, como preámbulo de su mayor éxito.
Esos logros bastarían para que alcanzara la cúspide de su carrera cuando fue elegido entrenador de la selección mexicana para el Mundial de Francia 1998. Su estancia en el timón del Tricolor apenas duraría tres años en los que vivirá la gloria, así como la polémica.
Bajo su mandato en la selección, Paulo César Tilón Chávez y Raúl Rodrigo Lara fueron señalados de dopaje durante la Copa América de 1999; uno de los pasajes más desafortunados del Tricolor.
La controversia llegó justo cuando la selección tenía en puerta la Copa Confederaciones en casa, por lo que Lapuente y los directivos que entonces lideraban a la Federación Mexicana de Futbol, debieron sortear desde los señalamientos y la baja de los jugadores hasta una amenaza de boicot por parte de los integrantes del representativo nacional, quienes no se sentían respaldados tras el caso de Chávez y Lara.
“Lapuente siempre apoyó al grupo, hizo un manejo muy importante de la situación. Desde el Mundial de Francia 1998 trabajamos bien, en la Copa América quedamos terceros y luego campeones de la Confederaciones. Algunos critican que Brasil no trajo a sus figuras, pero eso no fue culpa nuestra”, recordó Claudio Suárez, capitán de la selección, en entrevista realizada en junio de 2017 por la reportera de esta casa editorial Marlene Santos.
Con una de las selecciones más distinguidas que estaba conformada por Suárez, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Luis Hernández, Pavel Pardo, Rafael Márquez, José Manuel Abundis y Miguel Ángel Zepeda, quien marcó doblete, Lapuente pudo festejar y regalar a los aficionados tricolores uno de los campeonato más importantes que ha ganado México, sobre todo con una satisfacción histórica por haber vencido 4-3 a la potencia Brasil en el estadio Azteca.
El deceso de Lapuente desató una ola de condolencias por parte de la familia futbolística. “La Liga Mx lamenta el fallecimiento de don Manuel Lapuente, una leyenda de nuestro futbol como ju-gador y director técnico”, publicó el torneo en redes sociales y anunció que en todos los partidos de la jornada 15 se guardará un minuto de silencio en memoria del técnico.
“Don Manolo será recordado por su gran legado como jugador y director técnico. Descanse en paz”, publicó la selección mexicana. “Fue histórico con La Franja y dejó huella en los corazones de todos los poblanos”, escribió el club Puebla.
“Fue un excelente entrenador y maestro que impulsó mi carrera deportiva”, destacó Alberto García Aspe. “El futbol pierde a un grande, Manolo Lapuente nos enseñó con su ejemplo, pasión y profesionalismo. Un colega que siempre dignificó este deporte”, apuntó el también técnico Ricardo La Volpe.