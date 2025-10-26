Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 4

El robo de joyas de valor incalculable, perpetrado en sólo siete minutos por ladrones que entraron al Louvre a través de una ventana, ha sido noticia desde el pasado 19 de octubre, y quedará como una de las anécdotas más contadas de todos los tiempos, pues, más allá de haber causado preocupación en los parisinos y el mundo entero, también ha provocado gran cantidad de comentarios y reacciones hilarantes al comparar el hecho con una historia de película. Así, seis días después del atraco, integrantes de la Sociedad Holmes de París, Laurence Deloision, vestido de Arsène Lupin, y Thierry Gilibert, de Sherlock Holmes, recrearon el robo frente a la fachada y la ventana por donde entraron los verdaderos ladrones. Ayer, la prensa francesa informó que el Louvre transfirió algunas de sus joyas más preciadas al Banco de Francia, después de que el audaz hurto puso de manifiesto la vulnerabilidad del museo.