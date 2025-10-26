▲ La idea de crear una versión de la puesta de Shakespeare surgió en la pandemia. Foto cortesía del FIC

Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., Pompeyo Audivert, una de las figuras más reconocidas en el teatro experimental argentino, presentó la puesta en escena Habitación Macbeth en la edición 53 del Festival Internacional Cervantino.

Un Macbeth con expresividad de Nosferatu interpreta a todo el elenco de la obra. Esa habitación, que es el cuerpo y el cerebro de Audivert, se encuentra tan sacudida por los personajes creados por Shakespeare en 1606, que la obra bien podría titularse La invasión Macbeth.

La idea de montar una versión unipersonal de este clásico del teatro surgió a Audivert de forma casi forzada, cuando al principio de la pandemia, que significó en Argentina, y en todo el mundo, un aislamiento forzoso de la población, no podía contar con un elenco que se trasladara a los ensayos.

“Cada uno lleva en la frente la inicial del muerto del que proviene”, es una de las frases con la que abre la obra y queda claro desde el comienzo que Habitación Macbeth no necesita atarse a un hilo argumental para emanar magma shakesperiano concentrado.

Se supone que trabajar en una obra basada en un libro de Shakespeare significa un momento cúlmine para quienes poseen el oficio teatral; sin embargo, para Audivert, Macbeth significó un bienaventurado peligro, un precipicio desde el cual observar el vacío que precede a la creación.

Borges y Mann

El autor considera que Macbeth es una obra que fue rensamblada a lo largo del tiempo a partir de fragmentos, por lo que no tuvo inconveniente en modificar el libro original, para lo cual se inspiró en Jorge Luis Borges y Thomas Mann.