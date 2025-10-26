▲ Capibaras, águilas, vampiros y vikingos compitieron en la primera Carrera de Botargas del Terror, en avenida Juárez del Centro Histórico, como parte de los actos conmemorativos del Día de Muertos. Foto Jair Cabrera

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 26

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) uniformó a policías de diferentes sectores y agrupamientos, pero con voluminosos disfraces, para participar en la primera Carrera de Botargas del Terror en la avenida Juárez del Centro Histórico.

Un zorro momia, varios capibaras, una cobra, un corsario, un tiburón, la espada Excálibur y el conde Drácula, entre otros personajes, compitieron en la justa deportiva la tarde de este sábado, como parte de los actos conmemorativos del Día de Muertos, aunque más parecidos a una fiesta de Halloween.

Más de 40 elementos de diferentes sectores y agrupamientos de la policía capitalina se enfundaron en las botargas que las direcciones de sus agrupaciones mandaron a confeccionar, alusivos en su mayoría a personajes que dan identidad al indicativo de su agrupación, para un recorrido de 200 metros, entre la bulla de sus familias, que los acompañaron para apoyarlos.

El primero en cruzar la meta, con el dorsal 02, fue un elemento del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), identificado como Ándor, con la botarga de un perro dálmata con casco y chaleco en rojo y amarillo.