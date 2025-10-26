▲ Vista general del manicomio La Castañeda, en 1910. Calle de Mixcoac, en 1925. Gente en cuevas de arena de la zona, en 1920. Abajo, sitio arqueológico, Plaza Jáuregui, Periférico y el mercado. Foto CIF, colección Archivo Casasola, Fototeca Nacional del INAH https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia%3A421434 u https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/fotografia%3A140501 u https://mediateca.inah.gob.mx/reposito-rio/islandora/object/fotogra-fia%3A140501 y Jair Cabrera

Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 25

Vestigios arqueológicos y el manicomio más grande de México, La Castañeda, son sólo una parte de la historia de Mixcoac que, según testimonios de vecinos, perdió su aire romántico, provinciano y sus edificios patrimoniales.

Dicha colonia se encuentra en la alcaldía Benito Juárez, empezó como una zona de huertas, flores y con un río que debía cruzarse “para ir hacia México”, así decían sus pobladores al referirse al Centro Histórico, considerado entonces un lugar muy lejano.

Se trataba de una hacienda pulquera llamada La Castañeda, que con el tiempo desapareció y fue fraccionada. Un documento de 1884 revela la venta de mil lotes de hasta 500 metros cuadrados, cuyos precios eran de 50 o 70 pesos, según su ubicación.

La rápida modernización de la zona la llevó a ser sede de una terminal de tranvía situada en lo que hoy es la calle Goya.

Según los testimonios, era un pueblo veraniego, con mansiones de familias adineradas. También se construyó el mercado que lleva el mismo nombre, posteriormente fue reubicado y ahora es uno de los centros de abasto más importantes de la zona.

Ante la necesidad de contar con un hospital siquiátrico, en 1878 se presentó el proyecto de La Castañeda, cuya inauguración tardó 32 años y corrió a cargo de Porfirio Díaz. Este hecho, afirman los residentes, fue el parteaguas de la transformación de Mixcoac.

Carlos Estrada y Mario Rached de Juambelz nacieron en esta colonia hace 69 y 78 años, respectivamente, y recuerdan con mucho cariño cuando iban a jugar al huerto de La Castañeda para sacar ajolotes, ranas, conos de eucalipto, elotes y hortalizas; también visitaban el cine que estaba dentro del lugar, donde los encargados los perseguían “porque si nos alcanzaban nos iban a meter con los locos”.

Tras varias denuncias por irregularidades en la atención de los enfermos, el lugar cerró en 1968, luego fue demolido y allí se construyó el complejo habitacional Torres de Mixcoac. Sin embargo, su presencia sigue viva, pues una calle y hasta un grupo de rock nacional llevan de nombre La Castañeda.