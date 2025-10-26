Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 26 de octubre de 2025, p. 24

A partir de los resultados de la consulta ciudadana del presupuesto participativo 2025, la alcaldía Miguel Hidalgo deberá destinar más de 7 millones de pesos de esos recursos para pagar servicios de asesoría y defensa jurídica en cinco unidades territoriales, particularmente de la zona Lomas de Chapultepec.

Como los mismos proyectos describen, serán para procedimientos de defensa ante violaciones al uso de suelo y abusos de inmobiliarias, que en algunos casos se han dispuesto de ese dinero desde hace varios años.

El abogado Gustavo García Arias, ex director jurídico de la alcaldía, afirmó que este tipo de proyectos no cumplen con el espíritu del presupuesto participativo y ponen en evidencia un sentimiento de indefensión ante la presión inmobiliaria.

Zonas de alta plusvalía

Las colonias con proyectos de asesoría jurídica y los montos que les corresponden este año son: Lomas de Barrilaco (Lomas de Chapultepec), un millón 268 mil 565 pesos; Lomas de Chapultepec I, un millón 559 mil 327, y Lomas de Virreyes (Lomas de Chapultepec), un millón 139 mil 342 pesos.

A ellas se agrega la colonia Reforma Social, con un millón 712 mil 66 pesos, para dar continuidad a la defensa del parque del mismo nombre, así como San Miguel Chapultepec III, con un millón 373 mil 640 pesos.