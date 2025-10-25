Acusan a Milei de permitir a Estados Unidos establecer el valor del dólar
Sábado 25 de octubre de 2025, p. 19
Buenos Aires., Los sucesos de los últimos días en torno a los comicios legislativos, a horas de realizarse, son inauditos y se caracterizan por un shock de acciones y anuncios amenazantes del gobierno argentino, pero fundamentalmente de Estados Unidos, que parece estar peleando el proceso electoral en las calles de este país y en los medios de comunicación masivos.
La portada de este sábado del periódico Página 12 lo dice todo: “Es el glorioso JP (Morgan) contra el glorioso JP (Partido Justicialista)”, haciendo un juego de palabras que compara, de forma irónica, la influencia del banco de inversión estadunidense JP Morgan en el actual gobierno de Javier Milei con el Partido Justicialista.
En estas elecciones legislativas, el viejo antiperonismo de las clases altas revivió y creció, pero no pudo rendir al peronismo, ni por la guerra sicológica ni por la guerra judicial (lawfare), que ha logrado mantener sin causa alguna bajo arresto a la dos veces presidenta del país y luego vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la máxima dirigente del Partido Justicialista (peronista), que en estas elecciones va bajo el nombre de Fuerzas Patria.
Milei, que maneja de una manera vergonzosa la justicia, reconoció que gracias a él, la ex mandataria está en prisión (domiciliaria), aunque el embajador estadunidense, Peter Lamelas, consideró que debía ir a una cárcel común.
Acusaciones penales por la crisis económica
El peronismo renació en un país entregado por el oficialismo a los intereses de Washington, como se advirtió en las últimas horas tras la reunión del gerente ejecutivo de JP Morgan Chase & Co, Jamie Dimon, con Milei para terminar de arreglar el acuerdo, cuando ya tiene a uno de su hombres, Pablo Quirno, instalado en la cancillería, y a otro, Luis Caputo, como ministro de Economía.
Horas antes de las elecciones del domingo se han presentado tres juicios penales y políticos contra el presidente Milei, en los que lo acusan de haber llevado al país a la crisis más grave de su historia, violaciones a la Constitución, entregar la soberanía del Estado, condenar a la miseria y la muerte a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, entre ellos jubilados, discapacitados, niños e indigentes y atentar contra la salud y la educación, así como desmantelar el Estado nacional.
La acusación más importante también incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, al ex canciller Gerardo Werthein y al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; fue presentada por delitos contra la soberanía nacional al haber delegado de manera ilegal y de facto la ejecución de la política cambiaria argentina en una potencia extranjera: Estados Unidos, “a través de la intervención fáctica de la potencia extranjera en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) regido por el BCRA como organismo ejecutor de la política cambiaria establecida por el presidente de la nación, asistido por el ministro de Economía, y luego también operando directamente para establecer el valor del dólar financiero”.
Los denunciantes remarcaron que Milei “negoció con Donald Trump esa delegación de la política cambiaria y ordenó a Caputo que negociara su implementación con Scott Bessent (secretario del Tesoro estadunidense), mientras el Banco Central permite que continúe la intervención extranjera”.
Comicios amañados
Las elecciones están amenazadas porque el gobierno obligó a llevar una boleta única muy extensa, con más de una docena de partidos políticos, y por primera vez puede haber una enorme cantidad de errores entre los electores. Además, exige resultados a nivel nacional, cuando es una elección a nivel de provincia y distritos. Tampoco se ha revelado cuáles son las empresas, siempre extranjeras, que tienen bajo su responsabilidad el conteo final.
Hasta en las últimas horas, la justicia violó las normas electorales al remplazar al candidato a senador por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert por Diego Santilli, de Propuesta Republicana, cuando legalmente corresponde que sea reemplazado por quien sigue en la lista, que es Karen Reichardt.
También se ha divulgado la idea de que puede haber fraude en esa demarcación.
No existen antecedentes en la historia argentina, ni siquiera en gobiernos de facto, de una cesión tan explícita de facultades soberanas a una potencia extranjera, como señala la denuncia contra Milei, y eso resume lo que podría suceder este domingo.
Nota completa en: https://shorturl.at/BbfZP