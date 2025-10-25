Stella Calloni

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 19

Buenos Aires., Los sucesos de los últimos días en torno a los comicios legislativos, a horas de realizarse, son inauditos y se caracterizan por un shock de acciones y anuncios amenazantes del gobierno argentino, pero fundamentalmente de Estados Unidos, que parece estar peleando el proceso electoral en las calles de este país y en los medios de comunicación masivos.

La portada de este sábado del periódico Página 12 lo dice todo: “Es el glorioso JP (Morgan) contra el glorioso JP (Partido Justicialista)”, haciendo un juego de palabras que compara, de forma irónica, la influencia del banco de inversión estadunidense JP Morgan en el actual gobierno de Javier Milei con el Partido Justicialista.

En estas elecciones legislativas, el viejo antiperonismo de las clases altas revivió y creció, pero no pudo rendir al peronismo, ni por la guerra sicológica ni por la guerra judicial (lawfare), que ha logrado mantener sin causa alguna bajo arresto a la dos veces presidenta del país y luego vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la máxima dirigente del Partido Justicialista (peronista), que en estas elecciones va bajo el nombre de Fuerzas Patria.

Milei, que maneja de una manera vergonzosa la justicia, reconoció que gracias a él, la ex mandataria está en prisión (domiciliaria), aunque el embajador estadunidense, Peter Lamelas, consideró que debía ir a una cárcel común.

Acusaciones penales por la crisis económica

El peronismo renació en un país entregado por el oficialismo a los intereses de Washington, como se advirtió en las últimas horas tras la reunión del gerente ejecutivo de JP Morgan Chase & Co, Jamie Dimon, con Milei para terminar de arreglar el acuerdo, cuando ya tiene a uno de su hombres, Pablo Quirno, instalado en la cancillería, y a otro, Luis Caputo, como ministro de Economía.

Horas antes de las elecciones del domingo se han presentado tres juicios penales y políticos contra el presidente Milei, en los que lo acusan de haber llevado al país a la crisis más grave de su historia, violaciones a la Constitución, entregar la soberanía del Estado, condenar a la miseria y la muerte a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, entre ellos jubilados, discapacitados, niños e indigentes y atentar contra la salud y la educación, así como desmantelar el Estado nacional.