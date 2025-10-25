Afp, Sputnik, Europa Press y The Independent

Tel Aviv., El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró ayer que una ilegal anexión israelí de Cisjordania reocupada representa una amenaza al proceso de paz en la franja de Gaza, y reiteró que el enclave será desmilitarizado.

“Basta con decir que no creemos que vaya a ocurrir”, declaró Rubio desde Israel, tras visitar el centro de coordinación estadunidense, instalado en Kiryat Gat, que supervisa el alto el fuego entre Tel Aviv y Hamas. Añadió que “en estos momentos hay muchos países involucrados en este proceso y, si ocurre este escenario (la anexión), ya no van a querer cooperar”.

Afirmó que la votación del parlamento israelí ante una posible anexión de los territorios palestinos es una “iniciativa presentada por algunos elementos con la intención de avergonzar al primer ministro de Israel”, y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu”.

Rubio además acusó, sin pruebas, a la agencia de la Organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Medio Oriente (Unrwa) de ser una “subsidiaria de Hamas” y, por tanto, sentenció que “no desempeñará ningún papel en la entrega de ayuda humanitaria”.

La Unrwa no respondió directamente a los comentarios del secretario de Estado, pero publicó múltiples declaraciones en redes sociales en las que destacó su participación.

“La Corte Internacional de Justicia reconoció que ninguna organización puede reemplazar el papel de Unrwa en el apoyo a la población de Gaza”, indicó.

“Nuestra presencia sigue siendo vital para atender las necesidades humanitarias urgentes que existen en todo el territorio palestino ocupado”, subrayó.

EU despliega drones en el enclave

Washington desplegó con el consentimiento de Tel Aviv drones de vigilancia en el espacio aéreo de Gaza para supervisar el cumplimiento del alto el fuego, informó The New York Times.

El monitoreo se realizó para apoyar un centro de coordinación en el sur israelí, que incluye a unos 200 militares estadunidenses.