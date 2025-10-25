Ángel Vargas

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 5

Considerar a las músicas tradicionales expresiones inmutables es un error. Según el historiador y músico Antonio García de León, al ser producto de largos y complejos procesos de mestizaje, su naturaleza es seguir integrándose y enriqueciéndose con nuevos elementos, recursos e instrumentos que se encuentran a la mano en cada época.

Citó el caso del son jarocho, una de las músicas tradicionales mexicanas de mayor resonancia nacional e internacional, de la cual apuntó que se trata de “un popurrí o una fusión tremenda” de tradiciones de África, América y Europa.

“Pensamos que la música tradicional estaba en un refrigerador, y no: en realidad son fusiones, un mosaico de pedacería”, afirmó el también lingüista veracruzano (Jáltipan, 1944) para alentar a creadores e intérpretes de ese género a “no tener miedo” y mantener ese camino: “seguir la mezcla, el mestizaje de la música”.

Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 en el área Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, García de León ofreció una charla introductoria a la clase maestra impartida el martes por Zumbao, agrupación colombiana que fusiona el joropo llanero con otras expresiones tradicionales de ese país y géneros de otras latitudes, como el rock y el jazz.

El quinteto cerró así su estancia en tierras mexicanas, tras ofrecer dos actuaciones en el contexto del festival Cervantino, una en Guanajuato y la otra en la capital del país.

En la sesión –efectuada en Casa Corasón, que concluyó con un festivo jam entre los casi 30 músicos participantes–, el historiador se refirió a los puntos de contacto entre las músicas tradicionales o populares de América Latina y el Caribe.

“Cuando se dice que hay una vinculación entre, por ejemplo, el son jarocho, el son huasteco, la música de la tierra firme americana en el norte de Sudamérica y el gran Caribe afroandaluz, como lo he llamado, significa que todo eso estaba unificado alrededor de lo que fuimos: un imperio (el español)”, explicó.

“Todas esas músicas formaron parte de ese imperio. Es algo que debemos también a la música religiosa. La evangelización de América se hizo, principalmente, por medio de la música, como dijo fray Toribio de Benavente, Motolinia, quien escribió lo mucho que gustaba (esa expresión) a los naturales.”