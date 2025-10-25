Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 4

Guanajuato, Gto., El Channel One sound system puso de pie al público de la Alhóndiga con una lección magistral de reggae, en uno de los actos destacados del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Mikey Dread, el selector musical y Michael, el maestro de ceremonias, que en la cultura jamaiquina se llama toaster, son Channel One, histórico sound system de reggae y ritmos jamaiquinos radicados en Londres. El sound system, es decir, sistemas de sonido que acumulan la mayor cantidad de bocinas posibles al nivel del suelo, es precursor de la música tecno, de la cultura del diyéi, de la producción musical moderna, y también contiene numerosas conexiones con el sonidero mexicano.

“Esto es reggae y se baila de pie”, dijo Mikey y el público en la Alhóndiga obedeció al instante, cautivados por el ruido de la aguja acariciando el disco de vinilo. Fue un diyéi set, pero también una clase didáctica, en la que el selector se paseó por los comienzos del reggae, influenciados por las armonías vocales del doo-woop, producto de la colonización británica en 1965, hasta el raggamuffin, aceleración rítmica y vocal, precursora del rap, aparecida a finales de los años 70.

La canción que más prendió a la audiencia fue I Chase the Devil, versión original de Max Romeo & The Upsetters, una de tantas rolas memorables grabadas y producidas por Lee Perry (1936-2021), uno de los cerebros musicales más destacados del enorme caudal de discos originales salidos de Kingston. En el patois, forma criolla de expresarse en inglés de los cultores de la religión rastafari, I significa simultáneamente vos y yo, por lo que I Chase The Devil podría traducirse como Nosotros perseguiremos al diablo.