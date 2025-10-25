▲ Antonio Saborit, director del MNA, y la presidenta del patronato, Madeleine Bremond, recibieron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en representación del recinto. Foto Afp

▲ La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide durante la entrega del Premio Princesa de Asturias de las Artes, en el teatro Campoamor, en Oviedo, España. Foto Afp

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de octubre de 2025, p. 2

Madrid. La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología (MNA), representado por su director, Antonio Saborit, y la presidenta del patronato, Madeleine Bremond, recibieron en el teatro Campoamor de Oviedo, en una sesión solemne presidida por los reyes de España, el premio Princesa de Asturias, la primera en la categoría de Artes y el segundo el de la Concordia.

En su discurso, Iturbide reivindicó a los pueblos indígenas y al sincretismo mexicano, al tiempo que aclaró: “nunca he construido ninguna imagen”.

La ciudad de Oviedo, capital de Asturias, se vistió de gala para celebrar el acto más importante del año: la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, que se fundaron en 1981 (antes Príncipe de Asturias), que desde entonces reconocen la obra y la aportación de numerosas personalidades e instituciones en el mundo, en las ocho categorías que entregan anualmente.

Por primera vez, México recibió en una misma edición dos galardones, si bien a lo largo de la historia ha habido varios ciudadanos o instituciones de este país con dicha distinción, como el antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, que lo obtuvo en 2022 en el apartado de Ciencias Sociales; Alma Guillermoprieto, en 2018, en Comunicación y Humanidades; el neurobiólogo Arturo Álvarez Buylla, en 2011, en Investigación Científica y Técnica; las instituciones académicas Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2009, en el área de Comunicación y Humanidades, y el Colegio de México, en 2001, en Ciencias Sociales. Además, en 1983, Juan Rulfo lo ganó en el apartado de Letras, y Carlos Fuentes, en 1994, en el mismo rubro.

Otras instituciones mexicanas que lo han ganado son el Fondo de Cultura Económica (FCE), en 1989, y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2020.

La llegada al teatro Campoamor de los galardonados fue bajo el sonido hipnótico de decenas de gaitas, instrumento típico de la región.

No todos los premiados tienen derecho a pronunciar un discurso; entre los que sí tuvieron la palabra se encuentra la fotógrafa Graciela Iturbide, quien relató: “he pasado más de medio siglo de mi vida mirando al mundo por una ventanita que apenas mide unos escasos centímetros cuadrados. ¿No resulta paradójico otorgarme el prestigiado Premio Princesa de Asturias de las Artes por una hazaña tan circunscrita?

“Lo agradezco y me siento muy honrada, pero mis méritos no rebasan estos cuantos centímetros de quimera. Porque no cabe duda: la fotografía no es la verdad, sino la interpretación de una realidad que el artista aprehende en función de sus conocimientos, sus emociones, sus sueños y su intuición. Ya lo decía el lúcido Brassaï: ‘la vida no puede ser captada ni por el realismo ni por el naturalismo, sino solamente por el sueño, el símbolo o la imaginación’.”

Iturbide, quien nació en la Ciudad de México en 1942, fue discípula del gran maestro de la fotografía mexicana Manuel Álvarez Bravo, con una trayectoria diversa y prolífica, ya sea captando con su cámara a los pueblos originarios de su país, que en sus continuos viajes por el mundo, abarcando los cinco continentes y recorriendo países como India, Japón, Madagascar, Italia, Francia, España y, por supuesto, México y otros países de América Latina.

“La parte más conocida de mi obra retrata el mundo indígena de México. Le he dedicado mis mejores años y, gracias a ella, recorrí buena parte de mi país, sobre todo las regiones apartadas y desfavorecidas, donde sobreviven y resisten los indígenas. Sin embargo, al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, soy el resultado de la fusión entre dos culturas, dos visiones del mundo casi siempre encontradas.

“La historia de México es la del sincretismo que me habita y no podría sacrificar una de sus vertientes sin mutilarme a mí misma. A raíz de la guerra civil española llegaron a México intelectuales y artistas que enriquecieron nuestra vida cultural y nos inspiraron con sus talentos y sus conocimientos. Me acuerdo de Buñuel. No puedo olvidarlos en un momento como éste.”

Después, Iturbide aclaró: “La fotografía juega con una ambigüedad: devela un fragmento de realidad que yo procuro volver a velar, con el objeto de no dilapidar el misterio que recoge. Por más que el espectador a veces lo dude, debo precisar que nunca he construido ninguna imagen. Todas han sido el fruto del azar o el resultado de un encuentro”. Finalmente, la fotografa mexicano lanzó una advertencia a los poderosos que gobiernan el mundo: “El arte fotográfico no conoce fronteras, ni tiene pasaporte, ni necesita visas, por más que algunos hombres poderosos pretendan limitar el libre tránsito entre los países y coartar la libertad de pensar y de crear”.