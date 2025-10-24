I

zquierda y derecha han sido signos de orientación política desde su origen en la Asamblea constituyente de la Revolución Francesa hasta hoy. Durante los años transcurridos desde entonces, han existido diversos cambios de significado, sin embargo, como escribe Norberto Bobbio, en su libro Izquierda y derecha, la primera ha estado a favor de la solidaridad y de la eliminación de la desigualdad social mientras la segunda ha estado a favor del individualismo y la naturalización de la desigualdad.

Sin embargo, también se han configurado dos extremos: la izquierda ha estado a favor de una sociedad socialista; ha sido antirracista; anticlerical; feminista; ecologista; anticapitalista, a favor de la democracia pero también de la violencia revolucionaria frente a gobiernos dictatoriales; mientras que la derecha ha sostenido un ultranacionalismo, un conservadurismo, xenofobia, homofobia, antifeminismo, supremacía blanca; individualismo posesivo, el capitalismo, a favor de la democracia liberal y de la violencia para eliminar a sus enemigos. Entre estos dos extremos existen diversas variantes.

En nuestro país, después de la Revolución Mexicana, se desarrollaron, al menos, dos izquierdas: una que consideró que su papel era luchar por mejoras sociales para las grandes mayorías en el interior del capitalismo y otra, anticapitalista que buscaba instaurar una sociedad socialista y comunista. Las dos se opusieron al intervencionismo norteamericano.

Por otro lado, el Estado posrevolucionario, a partir de lo establecido en la Constitución de 1917, a veces, se inclinaba a la izquierda, como en el caso del cardenismo (1934-40) que llevó a cabo la expropiación petrolera; reformas a favor de los campesinos y se solidarizó con la República española pero otras veces se inclinó hacia la derecha adoptando una posición represiva en contra de la izquierda socialista.

Esta situación provocó el surgimiento de diversas guerrillas entre las que sobresalieron las encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en el estado de Guerrero pero también se llevaron a cabo luchas por la independencia sindical cuyos ejemplos fueron Valentín Campa y Demetrio Vallejo, entre otros; por la justicia agraria (que llevó al asesinato de Rubén Jaramillo y su familia) o por las libertades democráticas (movimiento estudiantil-popular de 68) que terminó en la matanza de Tlatelolco y en el encarcelamiento injusto de José Revueltas, Eli de Gortari, Heberto Castillo y muchos más. Los miembros de la izquierda socialista fueron objeto de persecución, tortura, encarcelamiento y muerte por el gobierno.