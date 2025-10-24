▲ El ciudadano chino será juzgado por narcotráfico y lavado de dinero. Foto tomada de la cuenta de X de Omar García Harfuch

Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 20

Tras ser expulsado de Cuba y trasladado a México, el ciudadano chino Zhi Dong Zhang fue entregado a autoridades de Estados Unidos para ser juzgado en esa nación por narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dong Zhang es considerado uno de los más importantes traficantes de fentanilo y precursores químicos a escala internacional, y de siministrar sustancias para elaborar drogas sintéticas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dong Zhang fue detenido en Cuba el 31 de julio, 20 días después de evadirse de una casa en la Ciudad de México donde permanecía en prisión domiciliaria, pero su captura se informó oficialmente por parte del gobierno mexicano el pasado miércoles, sin señalar la fecha en que fueron notificados de la aprehensión.

El gabinete de seguridad dio a conocer el miércoles: “tras un intercambio de información interinstitucional se tuvo conocimiento que esta persona fue detenida en Cuba junto con dos personas, una de nacionalidad mexicana y otra china”.

El ciudadano chino fue detenido en la Ciudad de México en octubre de 2024 y permaneció encarcelado hasta el 11 de julio pasado ya que estaba sujeto a proceso de extradición a solicitud del gobierno estadunidense. En esa misma fecha sucedió que un juez federal le concedió el beneficio de prisión domiciliaria y se evadió del inmueble donde estaría bajo vigilancia de elementos de la Guardia Nacional, a través de un túnel que había sido preparado y que las autoridades no detectaron.

Le negaron ingreso a Rusia

Según versiones de funcionarios federales, Dong Zhang se trasladó a Quintana Roo y de allí a Cuba y voló a Rusia, pero se le negó el ingreso y fue retornado al país caribeño, donde se descubrió su identidad y que era uno de los traficantes más buscados por Estados Unidos, ya que se considera uno de los principales abastecedores de precursores químicos y fentanilo para organizaciones como los cárteles de Sinaloa y CJNG.

En este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó que el ciudadano chino fue detenido en “Cuba el 31 de julio de 2025 por delitos cometidos en el territorio nacional como falsificación de documentos y tráfico de personas, previstos en el Código Penal cubano, y se encontraba bajo la medida cautelar de prisión provisional.

“Estaba prófugo de las autoridades mexicanas desde julio de 2025, país donde cumplía una condena por delitos asociados al tráfico internacional de drogas.”

Posteriormente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X: “resultado de labores de investigación, cooperación internacional y coordinación, el 30 de octubre de 2024 autoridades mexicanas del @GabSeguridadMX detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una Notificación Roja de Interpol".

En documentos cuya copia posee La Jornada, refieren que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) tuvo conocimiento de que Dong realizó transferencias financieras con recursos ilícitos en el condado de Fulton y el de DeKalb, distrito de Georgia.