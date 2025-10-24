De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 16

La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a maestros y autoridades educativas estatales de nivel media superior, a participar en la Jornada Nacional de Discusión sobre la Actualización del Modelo Educativo 2025 y el Marco Curricular Común, que se lleva a cabo hoy en todo el país.

Este ejercicio, en el marco del nuevo Sistema Nacional de Bachillerato, agregó la dependencia, busca propiciar un diálogo “abierto, reflexivo y constructivo entre las comunidades educativas, a dos meses del inicio de la implementación del Modelo Educativo 2025”. El objetivo de esta jornada es fortalecer la comprensión del nuevo modelo y enriquecer la actualización curricular con la experiencia y propuestas de los docentes.