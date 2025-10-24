Política
Ver día anteriorViernes 24 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/24. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Invitan a participar en jornada de análisis sobre el bachillerato/
A nterior
S iguiente
 
Invitan a participar en jornada de análisis sobre el bachillerato
 
Periódico La Jornada
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 16

La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a maestros y autoridades educativas estatales de nivel media superior, a participar en la Jornada Nacional de Discusión sobre la Actualización del Modelo Educativo 2025 y el Marco Curricular Común, que se lleva a cabo hoy en todo el país.

Este ejercicio, en el marco del nuevo Sistema Nacional de Bachillerato, agregó la dependencia, busca propiciar un diálogo “abierto, reflexivo y constructivo entre las comunidades educativas, a dos meses del inicio de la implementación del Modelo Educativo 2025”. El objetivo de esta jornada es fortalecer la comprensión del nuevo modelo y enriquecer la actualización curricular con la experiencia y propuestas de los docentes.

A nterior
S iguiente