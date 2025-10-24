Viernes 24 de octubre de 2025, p. 16
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció nuevas acciones para generar ambientes seguros y de convivencia pacífica, dentro y fuera de las escuelas.
El senador morenista y líder de ese gremio, Alfonso Cepeda Salas, informó que, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se prepara una campaña para atender las demandas de la comunidad escolar.
“Acordamos integrar una comisión del SNTE y una comisión de seguridad pública para armar una campaña de orientación e información a los trabajadores de la educación, para saber qué hacer cuando somos sujetos de un intento de extorsión o cuando en las escuelas, (porque) en los estados la situación está muy difícil y oyen disparos, qué protocolo seguir, cómo manejar el grupo para que se resguarden los alumnos”, indicó.
Cepeda Salas agregó que también se busca resolver el problema de bullying, principalmente en las secundarias y preparatorias, donde, aseguró, “se han dado casos de agresiones, incluso a los docentes. Si un maestro se atreve a reprobar a un alumno, éste lo amenaza y le cumple. Va y le destroza su vehículo o lo agrede físicamente”.
Además, dijo, se pretende establecer una línea telefónica directa para denunciar cualquier situación de riesgo en los planteles.