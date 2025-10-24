▲ La presidenta del INE señaló que el anuncio de una reforma electoral elevó el número de trabajadores que buscan dejar su puesto. Foto Cuartoscuro

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 14

Ante el número extraordinario de trabajadores inscritos en programa de retiro voluntario del Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, admitió que esta circunstancia se dio tras el anuncio de una reforma electoral, cuya iniciativa –surgida del Poder Ejecutivo– será presentada en breve, pero descartó una desbandada de personal especializado.

“Por supuesto (afectó el anuncio). Todos los factores influyen para que una persona en su intimidad tome la decisión de dejar de laborar en el instituto y escoge la vía del retiro voluntario”, señaló en entrevista.

No obstante, no se irán todos los que quieren hacerlo.

En la edición actual de este programa se admitirá sólo a 461 trabajadores, de 970 inscritos, todos con antigüedad mayor a 10 años.

El techo presupuestal autorizado en el instituto para fondear el programa es de 350 millones de pesos, 250 más que los previstos originalmente, precisamente por el número sin precedente de personas inscritas.

“En 2021 fueron 400 y tantos de retiro voluntario; en 2022, 500 en aquel momento (cuando) también se hablaba de una reforma electoral, la discusión del plan A, B o C”, indicó.

–¿Esta desbandada afectará al INE, al irse personal con mucha experiencia? –se le preguntó.

–Yo no creo que sea desbandada; a ver, estamos hablando de que el instituto cuenta con 19 mil empleados, todos ellos altamente calificados, unos con mayor tiempo, otros con menor tiempo. Hay personal del Servicio Profesional Electoral, el cual siempre se está actualizando, lo mismo que el de la rama administrativa. El INE no deja de contar con personas que al menos tienen un proceso electoral ya vivido. El instituto no se queda con personal no calificado. Que exista un programa de retiro voluntario permite eso, renovar.