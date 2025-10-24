Política
Crece percepción de seguridad en Sonora con estrategia de Durazo
Foto
 
Periódico La Jornada
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 13

Una reducción en la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más registró Sonora en los municipios de Nogales, Hermosillo y Cajeme durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con la Encuesta de Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), resultado de la estrategia del gobernador Alfonso Durazo Montaño para garantizar la paz y tranquilidad de las familias sonorenses.

El mandatario estatal destacó que, de acuerdo con las cifras del estudio, Nogales redujo la percepción de inseguridad 45.2 por ciento a 42.7 por ciento de junio a septiembre de este año; en Hermosillo, 52.5 por ciento de la población se percibe segura, mientras en Ciudad Obregón el sentimiento de inseguridad de la ciudadanía disminuyó de 88 por ciento a 83.6 por ciento en los últimos tres meses.

Durazo resaltó que estas cifras son producto de las acciones de coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad del estado.

