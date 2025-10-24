De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 13

Una reducción en la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más registró Sonora en los municipios de Nogales, Hermosillo y Cajeme durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con la Encuesta de Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), resultado de la estrategia del gobernador Alfonso Durazo Montaño para garantizar la paz y tranquilidad de las familias sonorenses.

El mandatario estatal destacó que, de acuerdo con las cifras del estudio, Nogales redujo la percepción de inseguridad 45.2 por ciento a 42.7 por ciento de junio a septiembre de este año; en Hermosillo, 52.5 por ciento de la población se percibe segura, mientras en Ciudad Obregón el sentimiento de inseguridad de la ciudadanía disminuyó de 88 por ciento a 83.6 por ciento en los últimos tres meses.