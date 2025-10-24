Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 13

Un grupo de familiares de personas desaparecidas que acudieron ayer a la audiencia pública organizada por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, realizada en la sede de la Secretaría de Gobernación, se manifestaron al concluir ese acto por la falta de “avances reales” en las investigaciones para localizar a sus seres queridos.

Fernando Vargas, padre de Olin Hernando Vargas, quien fue secuestrado el año pasado en la zona del Ajusco, inició una huelga de hambre. Hasta anoche permanecía dentro del Palacio de Cobián, en exigencia de una reunión con la fiscal capitalina, Bertha María Alcalde Luján.

Al presentar sus propuestas, Eulalia María Bermúdez Gómez entregó al presidente de la comisión, Pablo Gómez, un pliego petitorio en el que padres y madres buscadoras solicitan la acción de la Fiscalía de la Ciudad de México.

A la audiencia acudieron Fernando Vargas y su esposa, Sandra Ojeda, con playeras con las fotografías de su hijo desaparecido en noviembre de 2024. Al ingresar a las instalaciones de la dependencia federal anunciaron que asistían para escuchar la participación de Bermúdez Gómez.

Estuvieron acompañados de Lucía García, mamá de Luis Óscar Ayala García, quien desapareció en septiembre pasado, y Ricardo García, padre de Ana Ameli García cuyo paradero se desconoce desde julio.

La audiencia en el salón Revolución continuó su curso y fue al término cuando decidieron sacar las mantas con los datos de sus hijos desaparecidos.

Sin gritar consignas, advirtieron que no se retirarían hasta lograr ser escuchados por la fiscalía capitalina. Afirmaron que las autoridades han perdido pruebas, no hicieron detenciones a pesar de que tenían sospechosos identificados y “no investigan”.

Minutos después se trasladaron a otro salón de la Secretaría de Gobernación, donde iniciaron un diálogo con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo, quien recientemente asumió el cargo.

Luego de la conversación, que se extendió por más de dos horas, señalaron que Pérez mostró empatía y ofreció acompañar sus casos con la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), pero Fernando Vargas decidió mantenerse en huelga de hambre dentro del recinto en espera de la reunión con la fiscal de la Ciudad de México, programada para hoy por la tarde.

En tanto, el titular de la comisión presidencial expresó que respeta estas manifestaciones y recalcó: “Ojalá la fiscalía (de la CDMX) dé más atención a este tipo de peticiones”.