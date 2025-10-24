Vianney Carrera

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 13

Monterrey, NL., Durante la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral organizada ayer en Nuevo León, el gobernador de la entidad, Samuel García, rechazó que su administración promueva una reforma local, en medio de la polémica generada por la iniciativa, impulsada desde una fundación, para garantizar que en la próxima elección por la gubernatura sólo participen mujeres.

El acto estuvo encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien expuso que “la democracia no debe ser un lujo, sino un derecho accesible para todas y todos”. Destacó que este proceso es apartidista y busca que no termine siendo una documentación que hagan únicamente algunas esferas de poder.

Al dar la bienvenida al foro organizado en las instalaciones de Cintermex en Monterrey, Samuel García aseveró que no promoverá una reforma electoral en la entidad.

“Aprovecho este espacio para desmentir cualquier rumor o desinformación en el ámbito local, y decirlo con mucha firmeza: que en Nuevo León el Poder Ejecutivo no está haciendo ni impulsando ningún cambio a la ley electoral local. Aquí vamos a respetar los tiempos, vamos a respetar la ley, las instituciones, y de parte del Poder Ejecutivo sepan ustedes que no se ha hecho ni se intentará hacer ninguna modificación electoral, pues lo correcto es esperar a que salga la reforma electoral nacional”, dijo el mandatario.