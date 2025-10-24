Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 12

El Senado abrió ayer el proceso para el nombramiento de 15 magistrados electorales en 13 estados de la República , cuyas plazas están vacantes debido a renuncias, a que asumieron otro cargo para el que fueron electos en los pasados comicios judiciales de junio e, incluso, uno de ellos fue removido por estar sujeto a proceso penal.

El pleno de la Cámara alta deberá nombrar, por mayoría calificada, a quienes ocupen las magistraturas pendientes, pues de lo contrario se tendría que esperar hasta la próxima elección judicial de 2027.

En los tribunales electorales de Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se nombrará a un magistrado electoral, mientras serán tres en Tamaulipas y dos en Sinaloa.

La mesa directiva, que preside Laura Itzel Castillo, emitió ayer la convocatoria para el registro de candidatos, que estará abierta del 27 al 31 de este mes.

En la misma, se establecen los plazos y el procedimiento para contender, que propuso la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano que revisará la documentación que los aspirantes presenten y remitirá a la Comisión de Justicia el listado de quienes entregaron sus papeles en regla.