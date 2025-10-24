Iván Evair Saldaña

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 12

Por unanimidad de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) multó ayer a Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp, al determinar que intentó dilatar la resolución del juicio fiscal que enfrenta por más de 2 mil 868 millones de pesos, mediante un recurso de impedimento con el que buscó apartar del caso a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, al acusarla de falta de imparcialidad.

La sanción fue mínima –de 70 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a casi 8 mil pesos–, pero los ministros destacaron su carácter ejemplar, al buscar cerrar la puerta a “argucias” procesales que prolongan los juicios y generan la percepción de que la responsabilidad del retraso recae en ellos.

“Es evidente que lo hacen con el fin de prolongar el conflicto, y, en ese sentido, sería partidaria de que se impusiera una multa, porque, si no, no hay manera de atajar estas argucias procesales que tienden a alargar los juicios innecesariamente, y luego resulta que los responsables de que se alargue somos nosotros”, declaró la ministra María Estela Ríos González.

El caso deriva del amparo directo en revisión 726/2025, aún pendiente de resolución en la Corte, mediante el cual la minera impugna un crédito fiscal por 2 mil 868 millones 853 mil 516.57 pesos determinado por el SAT el 25 de noviembre de 2019, por omisiones en el pago de ISR, IETU, actualizaciones, recargos y multas del ejercicio 2012.

Luego, la empresa promovió el recurso de impedimento 44/2025 contra la ministra Esquivel Mossa, argumentando una presunta falta de imparcialidad porque habría retrasado la resolución de otro caso promovido por la misma compañía.

El ministro Arístides García Guerrero elaboró el proyecto respectivo, en el que propuso al pleno declarar infundados los señalamientos de la minera por falta de “elementos objetivos” que los acreditan.

El ministro Giovanni Figueroa también manifestó que la pretensión de la empresa fue “retrasar el trámite del asunto, además de no estar demostrado (el impedimento)… que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad”.

La ministra Lenia Batres se pronunció en el mismo sentido, al considerar necesario cerrar la puerta a estrategias dilatorias. Cabe recordar que en meses recientes denunció que Grupo Salinas promovió más de 70 recursos ante la Corte para retrasar la resolución de tres juicios de amparo que, en conjunto, suman casi 35 mil millones de pesos.