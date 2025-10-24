Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 10

Con un pacto y el compromiso de llevar a cabo acciones inmediatas para frenar el hambre y la desnutrición, concluyó el Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria, realizado en el Senado de la República.

En el planeta hay sobreproducción de alimentos, pero toneladas se desperdician; 60 por ciento de éstas en los hogares, mientras cada 11 minutos mueren dos personas por inanición en el mundo. “El mayor genocidio no es por las guerras, sino por el hambre”, señaló Ana Lilia Rivera (Morena), organizadora de ese foro, que reunió a un centenar de parlamentarios del continente, de España y Portugal.

Garantizar comida a todos

Al dar a conocer las conclusiones, la senadora detalló que el compromiso es impulsar el Pacto: alimentación primero, que incluye aprobar leyes que garanticen que todos tendrán derecho a que haya comida sana y nutritiva en sus mesas y a pugnar porque los gobiernos destinen en sus presupuestos los recursos necesarios para ese fin.

Aludió al informe El estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo 2024, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el que se señala que 8.6 por ciento de niños de la región padecen sobrepeso, mientras 182.9 millones de personas no pueden costear una dieta saludable.