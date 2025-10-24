Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025

En el periodo de julio a septiembre pasado, la percepción de inseguridad urbana en México hizo una pausa marginal, luego de tres trimestres consecutivos de incrementos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) reportó que 63 por ciento de la población de 18 años y más en el país, residente en 91 ciudades, consideró que era inseguro vivir en su ciudad en septiembre de 2025, nivel que permaneció prácticamente similar a la del levantamiento anterior, y por encima de la percepción de septiembre del año pasado.

El Inegi precisó que el dato representó un cambio estadísticamente significativo en comparación con septiembre de 2024, cuando se estimó que 58.6 por ciento de la población mayor de edad se sintió inseguro, pero no representó un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en junio de 2025 (63.2 por ciento).

Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron Culiacán, con 88.3; Irapuato, 88.2; Chilpancingo, con 86.3; Ecatepec, 84.4, y Cuernavaca, con 84.2 por ciento. En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 8.9; Piedras Negras, con 15; la alcaldía Benito Juárez, con 15.6; Los Mochis, con 19.2 y San Nicolás de los Garza, con 22.4 por ciento.

En septiembre de 2025, 68.2 por ciento de las mujeres y 56.7 por ciento de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro. Los hombres mantuvieron su mismo nivel de percepción que el trimestre previo; mientras las mujeres mostraron un ligero descenso frente al cierre de junio del presente año (68.5 por ciento). No obstante, para ambos, su percepción de inseguridad es más alta que hace 12 meses (52.2 y 64 por ciento, respectivamente).