Periódico La Jornada
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que en su concepción las demandas feministas tienen que estar enmarcadas en la defensa de los derechos del pueblo de México, no están separadas, es parte de la lucha por la justicia social. No se pueden concebir sin entender que existe el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación o a la cultura. En su conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, desacreditó lo que calificó feminismo de la derecha. “Tiene muchas carencias, porque ¿cuál igualdad? Estamos luchando por la igualdad, no solamente de mujeres en la sociedad, de acceso a los derechos, sino el acceso a los derechos de todas y todos los mexicanos”. Contrario a sus demandas de ahora esa visión de derecha contrasta cuando estuvieron en el poder, cuando hablaban del “viejerío” o de las “lavadoras de dos patas” para referirse a la mujer.

