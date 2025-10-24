Enrique Méndez y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 4

Las empresas contratadas por la Guardia Nacional para la seguridad de sus sistemas de correo electrónico y de protección de datos no cumplieron los mecanismos para el resguardo de información y sistemas, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En el análisis de la cuenta pública 2024 revisó distintos contratos para comunicación satelital semifija y vehicular, y transmisiones por radio, así como protección de correo electrónico y de los dispositivos ante amenazas cibernéticas.

Los auditores analizaron dos convenios con la firma NetControll Group por 11 millones 806 mil pesos y 43 millones 183 mil 200, respectivamente.

El primero se refiere al servicio de cifrado de correo electrónico de la Guardia Nacional, que incluía una solución avanzada para resguardo de punto a punto del contenido enviado, con la finalidad de brindar y mantener la comunicación segura dentro y fuera de la red institucional, y que contenía soporte técnico.

No obstante, la ASF corroboró que “la solución no contó con la capacidad de detección de ataques personalizados dirigidos ni se habilitó el cifrado mediante certificados; tampoco se acreditó un diseño de alta disponibilidad para el servicio que fuera compatible con el esquema de email de la corporación”.