Arturo Sánchez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 4

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ayer a la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes de fiscalización de la cuenta pública 2024, que comprende 546 auditorías, en las que detectó irregularidades por 5 mil 100 millones de pesos, de los cuales, 89 por ciento corresponden a estados y municipios, y el resto al gobierno federal; entre éstas, el Poder Judicial concentró 49 por ciento.

En la presentación del documento ante la Comisión de Vigilancia, el auditor superior, David Colmenares Páramo, informó que la intervención de la ASF permitió recuperar más de mil millones de pesos que ya fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Los diputados le exigieron celeridad para concluir la aclaración o interponer las denuncias que correspondan por las desviaciones detectadas en cuentas públicas de años anteriores.

En la antesala de que empiece el proceso de renovación de la titularidad de la ASF, Colmenares –quien concluye en marzo un primer periodo de ocho años– dirigió a los legisladores un mensaje de 15 minutos, en el que afirmó que “un auditor no debe buscar ni el reconocimiento ni el protagonismo individual”, y subrayó que durante su gestión se han recuperado más de 28 mil millones de pesos para la hacienda pública.

Concluida su intervención, abandonó el auditorio en silla de ruedas, resguardado por personal de la Cámara, y evitó responder preguntas de reporteros sobre la iniciativa de Morena que busca eliminar la posibilidad de relección en la ASF en 2026, a la que él puede aspirar.