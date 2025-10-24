A

iniciativa de quien esto escribe, nace una nueva revista con el jazz y el blues como temas centrales, pero dejando abierta la posibilidad de navegar con equilibrio y buenos vientos cualquier otra ruta musical, siempre y cuando ésta no sea manipulada por la dictadura del mercado. A final de cuentas, me decía Henry West hace 51 años, sólo existen dos tipos de música: la espiritual y la material.

Para ello, logramos convocar a un muy amplio y multifacético grupo de colaboradores: músicos, periodistas y escritores (mexicanos la enorme mayoría) que deambulan por todas partes; ocho en Europa, una en Oceanía, uno en Medio Oriente, cuatro en América y otros tantos en este país, de Mérida a Tijuana. Sabemos que el Internet te puede pasear por (casi) todo el planeta. Sabemos que los algoritmos tecnológicos no son entes del infierno. También sabemos que lo mejor es platicar entre gente de carne y sesos que sabe de lo que está hablando.

Sería imposible hablar ahorita de los 39 compañeros que han escrito o van a escribir en la nueva revista, que, por cierto, será bimestral y ha sido bautizada como De jazz, de blues y de todos modos. Así que sólo haremos un muy breve comentario de aquéllos que han intervenido en el número inaugural.

Gabriel Puentes. Baterista, docente, productor y conductor del programa El pulso del jazz. Nacido en Santiago de Chile, pero nacionalizado mexicano desde hace más de dos décadas. Él escribe sobre John Coltrane.

Iraida Noriega. Una de las vocalistas de jazz más activas y solicitadas de este país. Se ha dado tiempo para enviar una colaboración a pesar de estar en plena promoción del disco Raíces. Ella escribe sobre Abraham Barrera.

Juan Alzate. Saxofonista, fundador y director del Jazztival de Michoacán; profesor en la Universidad Autónoma de Guerrero (previamente, en el Conservatorio de las Rosas, en Morelia). Productor y conductor del programa Jazz de la noche, en Radio Nicolaíta. Él escribe sobre Chris Potter.

Iván Rosas. Contrabajista radicado desde hace 31 años en Italia, graduado en el Conservatorio de Como. Toca con varios grupos y dirige el grupo Intrigo Internazionale. Él escribe sobre el jazz en Italia durante el periodo fascista.

Magos Herrera. Residiendo y triunfando en Nueva York desde 2007 con una elegante propuesta de jazz, música brasileña y de cámara, tiene además un programa semanal en Horizonte Jazz FM. Estaba en plena gira internacional y aceptó hacer un artículo sobre la realidad neoyorkina en el jazz de 2025.