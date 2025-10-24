Opinión
Opinión/Dinero/
 
Dinero

Apoyo con toque humano de la Presidenta a los damnificados // La ayuda se distribuye sin intermediarios // Prianistas desfondaron el Fonden

L

luvias torrenciales han devastado zonas de cinco estados del país ¿Cómo calificas la respuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum? Este es el tema del sondeo en redes sociales de esta semana. Los resultados pueden verse en la gráfica.

Metodología

En este sondeo se contó con 2 mil 807 participantes de las siguientes plataformas: X (Twitter), 255; Facebook, 363; El Foro México, 400; Instagram, 347; Threads, 342, y YouTube, mil 100. Utilizamos la app SurveyMonkey.

X

Gran labor de coordinación de la doctora Sheinbaum; gran trabajo de la Marina, el Ejército y trabajadores de CFE para restablecer caminos y servicios. Nefastos todos aquellos que están inventando mentiras sobre desaparecidos y que quieren sacar provecho de la tragedia. Afortunadamente, ya son otros tiempos y es fácil desenmascarar sus triquiñuelas.

@_niamel /Ciudad de México

En mi municipio hubo inundaciones un sábado en la noche, el domingo estaban destapando el drenaje y claro que no se puede atender a todos al mismo tiempo. Llegó la Presidenta el lunes con la gobernadora y se empezaron a hacer los censos. Claro que hubo protestas; es normal.

@franciscojtp /Nezahualcóyotl

En el caso de Poza Rica, las autoridades locales son un desastre.

@MezaCinda / Veracruz

Facebook

Una presidenta humanista, presente, solidaria, firme y rigurosa en su compleja tarea de gobernar, máxime en circunstancias de emergencia, como las que han vivido nuestros hermanos mexicanos.

Amelia Sánchez Colmenares /Puerto Vallarta

El Foro México

La Presidenta y su equipo han estado al pie del cañón.

Elena Esteva /Ciudad de México

Muy buena respuesta, con calor humano y eficiencia técnica; el siguiente paso es un sistema de aviso temprano basado en IA, en la información del SMN y de los satélites.

Foto

Óscar Monroy Hermosillo /Guadalajara

Nuestra presidenta está demostrando cómo se gobierna con responsabilidad y amor por el pueblo.

Andrés García López /Chiapas

Instagram

Ha sido muy eficaz. Ayuda directa, no como antes, que tardaba en llegar y sólo eran unas cobijas; o con la ayuda que mandaban a los ciudadanos, los partidos políticos hacían propaganda.

Laura Angulo /Ciudad Madero

El gobierno federal, impecable, con nuestra Presidenta, pero los estatales ni su luz; hasta groseros, como la de Veracruz, que parece que ya se le subió el puesto.

Celso Alberto Casas Alva /Pachuca

Antes, en el Prianismo, el Fonden era un DesFondadero de Recursos Federales, un robo en despoblado. Ahora hay orden en la atención, muy eficaz, de los damnificados.

José Alejandro Coeto Flores /Chiapas

Threads

No se podía esperar algo más de nuestra querida Presidenta. Afortunadamente, no pidió hacer tandas. Que siga trabajando así.

Joaquín Hernández /Naucalpan de Juárez

Nunca habrá respuestas ni rápidas ni eficientes ante estos eventos. Lo que siempre se podrá es eficientizar la previsión.

Javier Guadarrama /Ciudad de México

El apoyo sin mayor burocracia, directo. Además de que la Presidenta, toda una dama y excelente ser humano, está atendiendo presencialmente los estragos que dejó este fenómeno atípico; bien por ella.

Horacio Oviedo García /Córdoba

La Presidenta Sheinbaum y su gabinete están dando una atención oportuna a las personas de los estado afectados, en coordinación con los gobiernos locales.

Cointa Lagunes Cruz /Ciudad de México

