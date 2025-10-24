Apoyo con toque humano de la Presidenta a los damnificados // La ayuda se distribuye sin intermediarios // Prianistas desfondaron el Fonden
luvias torrenciales han devastado zonas de cinco estados del país ¿Cómo calificas la respuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum? Este es el tema del sondeo en redes sociales de esta semana. Los resultados pueden verse en la gráfica.
Metodología
En este sondeo se contó con 2 mil 807 participantes de las siguientes plataformas: X (Twitter), 255; Facebook, 363; El Foro México, 400; Instagram, 347; Threads, 342, y YouTube, mil 100. Utilizamos la app SurveyMonkey.
X
Gran labor de coordinación de la doctora Sheinbaum; gran trabajo de la Marina, el Ejército y trabajadores de CFE para restablecer caminos y servicios. Nefastos todos aquellos que están inventando mentiras sobre desaparecidos y que quieren sacar provecho de la tragedia. Afortunadamente, ya son otros tiempos y es fácil desenmascarar sus triquiñuelas.
@_niamel /Ciudad de México
En mi municipio hubo inundaciones un sábado en la noche, el domingo estaban destapando el drenaje y claro que no se puede atender a todos al mismo tiempo. Llegó la Presidenta el lunes con la gobernadora y se empezaron a hacer los censos. Claro que hubo protestas; es normal.
@franciscojtp /Nezahualcóyotl
En el caso de Poza Rica, las autoridades locales son un desastre.
@MezaCinda / Veracruz
Una presidenta humanista, presente, solidaria, firme y rigurosa en su compleja tarea de gobernar, máxime en circunstancias de emergencia, como las que han vivido nuestros hermanos mexicanos.
Amelia Sánchez Colmenares /Puerto Vallarta
El Foro México
La Presidenta y su equipo han estado al pie del cañón.
Elena Esteva /Ciudad de México
Muy buena respuesta, con calor humano y eficiencia técnica; el siguiente paso es un sistema de aviso temprano basado en IA, en la información del SMN y de los satélites.
Óscar Monroy Hermosillo /Guadalajara
Nuestra presidenta está demostrando cómo se gobierna con responsabilidad y amor por el pueblo.
Andrés García López /Chiapas
Ha sido muy eficaz. Ayuda directa, no como antes, que tardaba en llegar y sólo eran unas cobijas; o con la ayuda que mandaban a los ciudadanos, los partidos políticos hacían propaganda.
Laura Angulo /Ciudad Madero
El gobierno federal, impecable, con nuestra Presidenta, pero los estatales ni su luz; hasta groseros, como la de Veracruz, que parece que ya se le subió el puesto.
Celso Alberto Casas Alva /Pachuca
Antes, en el Prianismo, el Fonden era un DesFondadero de Recursos Federales, un robo en despoblado. Ahora hay orden en la atención, muy eficaz, de los damnificados.
José Alejandro Coeto Flores /Chiapas
Threads
No se podía esperar algo más de nuestra querida Presidenta. Afortunadamente, no pidió hacer tandas. Que siga trabajando así.
Joaquín Hernández /Naucalpan de Juárez
Nunca habrá respuestas ni rápidas ni eficientes ante estos eventos. Lo que siempre se podrá es eficientizar la previsión.
Javier Guadarrama /Ciudad de México
El apoyo sin mayor burocracia, directo. Además de que la Presidenta, toda una dama y excelente ser humano, está atendiendo presencialmente los estragos que dejó este fenómeno atípico; bien por ella.
Horacio Oviedo García /Córdoba
La Presidenta Sheinbaum y su gabinete están dando una atención oportuna a las personas de los estado afectados, en coordinación con los gobiernos locales.
Cointa Lagunes Cruz /Ciudad de México
