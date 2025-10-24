L

luvias torrenciales han devastado zonas de cinco estados del país ¿Cómo calificas la respuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum? Este es el tema del sondeo en redes sociales de esta semana. Los resultados pueden verse en la gráfica.

Metodología

En este sondeo se contó con 2 mil 807 participantes de las siguientes plataformas: X (Twitter), 255; Facebook, 363; El Foro México, 400; Instagram, 347; Threads, 342, y YouTube, mil 100. Utilizamos la app SurveyMonkey.

X

Gran labor de coordinación de la doctora Sheinbaum; gran trabajo de la Marina, el Ejército y trabajadores de CFE para restablecer caminos y servicios. Nefastos todos aquellos que están inventando mentiras sobre desaparecidos y que quieren sacar provecho de la tragedia. Afortunadamente, ya son otros tiempos y es fácil desenmascarar sus triquiñuelas.

@_niamel /Ciudad de México

En mi municipio hubo inundaciones un sábado en la noche, el domingo estaban destapando el drenaje y claro que no se puede atender a todos al mismo tiempo. Llegó la Presidenta el lunes con la gobernadora y se empezaron a hacer los censos. Claro que hubo protestas; es normal.

@franciscojtp /Nezahualcóyotl

En el caso de Poza Rica, las autoridades locales son un desastre.

@MezaCinda / Veracruz

Facebook

Una presidenta humanista, presente, solidaria, firme y rigurosa en su compleja tarea de gobernar, máxime en circunstancias de emergencia, como las que han vivido nuestros hermanos mexicanos.

Amelia Sánchez Colmenares /Puerto Vallarta

El Foro México

La Presidenta y su equipo han estado al pie del cañón.

Elena Esteva /Ciudad de México

Muy buena respuesta, con calor humano y eficiencia técnica; el siguiente paso es un sistema de aviso temprano basado en IA, en la información del SMN y de los satélites.