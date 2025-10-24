▲ El vicepresidente de EU, JD Vance (derecha), visitó la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, durante el viaje que realizó a Israel para apuntalar el “plan de paz” impuesto por Donald Trump. Foto Afp

Afp, Ap y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 32

Washington. El presidente Donald Trump aseguró ayer que Israel “no hará nada” con Cisjordania reocupada, y advirtió que Tel Aviv “perdería el apoyo de Estados Unidos si decide seguir adelante con el proceso de anexión”, mientras el vicepresidente estadunidense, JD Vance, calificó la decisión de la Knesset (Parlamento israelí) de apoderarse de ese territorio palestino como un “insulto” que va en contra de la estrategia de Washington. '

En declaraciones en la pista del aeropuerto internacional de Tel Aviv antes de abandonar Israel, Vance afirmó que si la votación de la Knesset fue una “maniobra política, entonces fue una muy estúpida”, y subrayó que se sentía “algo insultado por ello”.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, aseveró durante una breve entrevista con el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, que cualquier proyecto de anexión “amenazaría” el alto el fuego en Gaza, y expresó su confianza para que el cese de hostilidades se mantenga.

“Se aprobó una votación en el Parlamento, pero Trump ha dejado claro que no es algo que apoyaríamos ahora mismo”, declaró. Añadió que Tel Aviv “es una democracia en la cual la gente elige por quién votar, pero en este momento pensamos que la decisión podría resultar contraproducente”, según reportó el medio The Times of Israel.

Expertos destacaron que la visita de ambos funcionarios estadunidenses a Israel se realizó con el propósito de apuntalar el “plan de paz ” impuesto por Trump, en el marco de una frágil tregua debido a que Israel continúa su ofensiva.

La oficina del premier israelí calificó el voto del Parlamento de “provocación deliberada de la oposición”, y sostuvo que buscaba “sembrar discordia durante la visita del vicepresidente estadunidense JD Vance al país”. La Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y 15 países firmaron una declaración en la que calificaron la primera votación de la Knesset como una“flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas