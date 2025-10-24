Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 31

Washington. La influencia de las nuevas sanciones contra Rusia quedará clara en seis meses, declaró ayer el presidente estadunidense, Donald Trump. “Les avisaré en seis meses. Veremos cómo se desarrollan las cosas”, dijo a la prensa en la Casa Blanca, al comentar el impacto de las sanciones que impuso esta semana.

En Bruselas, los dirigentes de la Unión Europea encargaron a la Comisión que avance en una propuesta para financiar a Ucrania los próximos dos años, abriendo la puerta a un préstamo utilizando activos rusos incautados.