Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 31

Moscú. Al comentar ayer las enésimas sanciones contra Rusia, que impuso la noche del miércoles la administración de Estados Unidos, el líder ruso, Vladimir Putin, afirmó: “nada nuevo” hay en ellas; asegura estar consciente de que “van a generar serias dificultades y tendrán ciertas consecuencias”, pero sostiene que “no podrán, en general, alterar el bienestar de nuestra economía”.

En palabras de Putin, las sanciones –que afectan sobre todo a las petroleras Rosneft y Lukoil, que suman la mitad de las exportaciones rusas de crudo– son “un acto hostil” de Estados Unidos y un “intento de ejercer presión” sobre Rusia, aunque –subrayó– “ningún país que se respete resuelve nada bajo presión y nosotros tenemos el privilegio de pertenecer al grupo de países que se respetan a sí mismos”.

El presidente habló en una improvisada rueda de prensa al término de un acto de la Sociedad Rusa de Geografía en el Palacio de los Congresos de Moscú.

Para él, las medidas aprobadas por Washington no contribuyen a fortalecer las relación bilateral, que apenas comenzaba a restablecerse. Con las sanciones, la administración del presidente Donald Trump “causa daño a los nexos entre Rusia y Estados Unidos”, insistió.

Minimizó la cancelación de la cumbre de Budapest que anunció Trump. “Conozco sus declaraciones (del presidente estadunidense) y me parece más bien que habla de posponer nuestro encuentro, el cual debe ser preparado de manera exhaustiva para que resulte exitoso. El sitio y la fecha los propuso él, yo estuve de acuerdo. ¿Qué puedo decir? El diálogo siempre es mejor que la confrontación, que cualquier polémica y no se diga que la guerra. Siempre hemos apoyado continuar el diálogo y ahora también lo apoyamos”, señaló.