Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 30

San Francisco., Agentes federales de inmigración fueron recibidos ayer con protestas en el área de la bahía de San Francisco mientras se dirigían a una isla artificial de propiedad gubernamental que tiene un siglo de antigüedad y que alberga una base de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzaron a llegar a la isla de la Guardia Costera para apoyar los esfuerzos federales en su cacería de migrantes sin papeles.

La Guardia Costera forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, junto con el CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un comunicado proporcionado a los medios de comunicación por la Guardia Costera afirmó que “por medio de un enfoque integral del gobierno, estamos aprovechando nuestras autoridades y capacidades únicas para detectar, disuadir e interceptar a extranjeros ilegales, narcoterroristas e individuos con intenciones de terrorismo u otras actividades hostiles antes de que lleguen a nuestra frontera”.

El presidente Donald Trump anunció ayer el retiro de un plan para mandar más agentes federales a San Francisco, después de hablar con el alcalde Daniel Lurie. No estaba claro si estaba cancelando el despliegue de la Guardia Nacional o suspendiendo los operativos contra la migración por parte de agentes de la CBP.