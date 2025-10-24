Los elementos se dirigían a la base ubicada en la isla de la Guardia Costera
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 30
San Francisco., Agentes federales de inmigración fueron recibidos ayer con protestas en el área de la bahía de San Francisco mientras se dirigían a una isla artificial de propiedad gubernamental que tiene un siglo de antigüedad y que alberga una base de la Guardia Costera de Estados Unidos.
Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comenzaron a llegar a la isla de la Guardia Costera para apoyar los esfuerzos federales en su cacería de migrantes sin papeles.
La Guardia Costera forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, junto con el CBP y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Un comunicado proporcionado a los medios de comunicación por la Guardia Costera afirmó que “por medio de un enfoque integral del gobierno, estamos aprovechando nuestras autoridades y capacidades únicas para detectar, disuadir e interceptar a extranjeros ilegales, narcoterroristas e individuos con intenciones de terrorismo u otras actividades hostiles antes de que lleguen a nuestra frontera”.
El presidente Donald Trump anunció ayer el retiro de un plan para mandar más agentes federales a San Francisco, después de hablar con el alcalde Daniel Lurie. No estaba claro si estaba cancelando el despliegue de la Guardia Nacional o suspendiendo los operativos contra la migración por parte de agentes de la CBP.
Una creación artificial
La isla de la Guardia Costera se creó de forma artificial en 1913, mide 67 acres y se ubica en el estuario de Oakland. Es de propiedad federal, no permite visitantes del público en general sin escolta o identificación gubernamental específica, y ha sido el hogar de la base Alameda desde 2012, de acuerdo con un documento de la Guardia Costera de 2016.
La base Alameda proporciona una variedad de servicios para las actividades de la Guardia Costera a lo largo de la costa oeste.
La isla fue construida en parte para abordar problemas de saneamiento en Alameda por medio de un canal de marea propuesto en 1873.
Para 1918, la isla construida con lodo recuperado del dragado estaba lista para ser ocupada. Su primer inquilino fue la Compañía de Construcción Naval de San Francisco.
La Guardia Costera llegó por primera vez a la isla en 1926, cuando estableció una base allí.
Utilizó el terreno para varios propósitos, incluido un centro de entrenamiento establecido en la década de 1940, que fue cerrado en 1982. Ese año, se estableció el Centro de Apoyo Alameda y adquirió el nombre de isla de la Guardia Costera.
En febrero de 2012, la Guardia Costera estableció la base Alameda en la isla.