▲ A la izquierda, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. A la derecha, el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro. Foto Ap y Afp

Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 29

Caracas. Las fuerzas militares venezolanas desplegaron ayer un dispositivo militar denominado Ejercicio de Defensa Costa Independencia 200 que involucra patrullajes mixtos para “detectar, capturar y bloquear el ingreso del enemigo”, según declaraciones de los oficiales encargados de las maniobras.

La movilización comenzó a las 4 horas en los estados Zulia, Falcón, Carabobo (occidente), Aragua, Miranda, La Guaira (centro), Anzoátegui, Sucre y Nueva Esparta (oriente).

En este ejercicio se han activado piezas de artillería de 105 mm remolcado, sistemas ZU-23 (cañón automático antiaéreo doble remolcado) y misiles antiaéreos Igla-S, además de vehículos blindados anfibios VN1, entre otros equipos.

El presidente Nicolás Maduro declaró antier miércoles que Venezuela cuenta con más de 5 mil misiles Igla-S, que es un tipo de proyectil antiaéreo ruso de reciente generación, que se opera mediante cañones portátiles manejados por un solo soldado. Pueden alcanzar blancos a 6 kilómetros de distancia y a una altura de 3 mil 500 metros. Son capaces de derribar aviones, helicópteros y drones a baja y media distancia mediante sistemas de guía infrarrojos de alta precisión.

Analistas de temas militares afirman que los soldados estadunidenses llaman a este misil El Grinch.

La CIA fracasará, advierte la presidencia

El general Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, afirmó que todo el despliegue tiene como objetivo “contrarrestar la amenaza militar desplegada en el Caribe, esa grosera amenaza militar contra la región”.

El gobierno también ha activado operaciones de seguridad internas ante la amenaza proferida por Donald Trump la semana pasada sobre operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). El general Padrino fue directo en este respecto: