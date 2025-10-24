Tras bombardeos a embarcaciones, siguen acciones terrestres en Venezuela, afirma // Usa el Pentágono plan antiterrorista
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 28
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer: “pronto seremos testigos de acciones terrestres en Venezuela”, luego de nueve ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en el marco de su lucha antidrogas, y afirmó que informará al Congreso, aunque no necesita una declaración de guerra. Además, acusó a su predecesor, Joe Biden, de haber “entregado” su país a los cárteles.
Trump destacó que gracias a los ataques ya casi no hay barcos en el Golfo de México (que él llama Golfo de América). “Ni siquiera pesqueros (…) No quiero afectar la industria pesquera, pero ha sido muy eficaz”, comentó y aseguró que las drogas que llegan por mar son 5 por ciento qde los que arribaban hace un año. “Así que ahora llegan por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije que eso será lo siguiente (…) la tierra será lo siguiente”.
Se burló de las demandas de que lleve el tema de su ofensiva al Congreso: “Creo que es una buena idea, ‘Pete (Hegseth, secretario de Guerra), ve al Capitolio y cuéntaselo’. ¿Qué van a hacer? Dirán: ‘Caramba, no queremos’”.
“¡Hay que detener la entrada de drogas. Están matando a 300 mil personas al año!”, añadió y descartó que sea necesario “pedir una declaración de guerra” al Congreso. “Simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿Vale? Vamos a matarlos”, sentenció.
A pregunta de periodistas sobre por qué el Pentágono no captura los barcos y arresta a los supuestos narcotraficantes para demostrar que llevan drogas, el magnate aseguró que los militares actúan con base en certezas: “Sabemos de dónde vienen, con quién vienen y, en general, quién está en el barco”.
“Las capturas no funcionan”
“No se trata de decir ‘caramba, capturemos uno’. Llevamos años capturándolos”, afirmó Hegseth y trajo a colación su experiencia militar en Irak para justificar que las detenciones no funcionan. “Capturábamos a mucha gente, la entregábamos, y luego la reutilizaban y teníamos que recapturarla”, aseguró. En cambio, “los trataremos como tratamos a Al Qaeda. Te encontraremos. Mapearemos tus redes. Te cazaremos y te mataremos”, indicó el secretario de Guerra.
“Tenemos todas las licencias y las autorizaciones necesarias para realizar estos ataques cinéticos (bombardeos destructivos), y seguiremos realizándolos”, indicó.
Trump también afirmó que “los cárteles controlan grandes extensiones de territorio. Mantienen vastos arsenales y soldados, y utilizan la extorsión, el asesinato y el secuestro para ejercer controles político y económico. Muchas gracias, Joe Biden, por permitir que eso sucediera. Biden, simplemente entregó nuestro país a los cárteles”.
Pam Bondi, fiscal general, afirmó que el mes pasado “más de 3 mil pandilleros violentos y narcotraficantes fueron sacados de las calles”, pertenecientes a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, MS-13 y otros.
Trump aseguró que tiene evidencia de que China usa a Venezuela para traficar fentanilo a Estados Unidos a fin de eludir los controles portuarios con México.
Rechazó que haya habido sobrevuelo de bombarderos de largo alcance B-1b cerca de Venezuela, como informó por la tarde The Wall Street Journal. “No, es falso, pero no estamos contentos con Venezuela por muchas razones, como el narcotráfico, pero también porque han estado enviando prisioneros a nuestro país durante años bajo la administración Biden. Ya no”.
Al menos un bombardero B-1b sobrevoló ayer el Caribe frente a la costa de Venezuela, según mostraron plataformas de datos de seguimiento de vuelos, informó la agencia de noticias Afp.