Reuters, Ap, Afp, The Independent y Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 28

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer: “pronto seremos testigos de acciones terrestres en Venezuela”, luego de nueve ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en el marco de su lucha antidrogas, y afirmó que informará al Congreso, aunque no necesita una declaración de guerra. Además, acusó a su predecesor, Joe Biden, de haber “entregado” su país a los cárteles.

Trump destacó que gracias a los ataques ya casi no hay barcos en el Golfo de México (que él llama Golfo de América). “Ni siquiera pesqueros (…) No quiero afectar la industria pesquera, pero ha sido muy eficaz”, comentó y aseguró que las drogas que llegan por mar son 5 por ciento qde los que arribaban hace un año. “Así que ahora llegan por tierra e incluso la tierra está preocupada porque les dije que eso será lo siguiente (…) la tierra será lo siguiente”.

Se burló de las demandas de que lleve el tema de su ofensiva al Congreso: “Creo que es una buena idea, ‘Pete (Hegseth, secretario de Guerra), ve al Capitolio y cuéntaselo’. ¿Qué van a hacer? Dirán: ‘Caramba, no queremos’”.

“¡Hay que detener la entrada de drogas. Están matando a 300 mil personas al año!”, añadió y descartó que sea necesario “pedir una declaración de guerra” al Congreso. “Simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿Vale? Vamos a matarlos”, sentenció.

A pregunta de periodistas sobre por qué el Pentágono no captura los barcos y arresta a los supuestos narcotraficantes para demostrar que llevan drogas, el magnate aseguró que los militares actúan con base en certezas: “Sabemos de dónde vienen, con quién vienen y, en general, quién está en el barco”.

“Las capturas no funcionan”

“No se trata de decir ‘caramba, capturemos uno’. Llevamos años capturándolos”, afirmó Hegseth y trajo a colación su experiencia militar en Irak para justificar que las detenciones no funcionan. “Capturábamos a mucha gente, la entregábamos, y luego la reutilizaban y teníamos que recapturarla”, aseguró. En cambio, “los trataremos como tratamos a Al Qaeda. Te encontraremos. Mapearemos tus redes. Te cazaremos y te mataremos”, indicó el secretario de Guerra.