Viernes 24 de octubre de 2025, p. 28
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la estrategia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar en aguas internacionales lanchas que presuntamente transportan drogas o armas. Subrayó que a escala global existen leyes que rigen la forma en que debe operarse frente a un transporte ilegal en este tipo de zonas. “Así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y expresado públicamente”.
Por otro lado, al referirse a los desencuentros públicos que Trump ha tenido con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que cada quien tiene su forma de dirimir sus diferencias y debatir sobre temas diversos o fijar los términos de la relación con Estados Unidos.
En el caso de México, aseguró, “bajo la premisa de la defensa de la soberanía nacional, reivindicando los principios de la diplomacia mexicana y otorgando el respaldo a las comunidades de residentes mexicanos en el país del norte”, se ha buscado el diálogo para alcanzar acuerdos con el gobierno estadunidense, e, insistió, “cada quien elige la forma de relacionarse con Estados Unidos”.