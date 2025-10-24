Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 28

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con la estrategia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar en aguas internacionales lanchas que presuntamente transportan drogas o armas. Subrayó que a escala global existen leyes que rigen la forma en que debe operarse frente a un transporte ilegal en este tipo de zonas. “Así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y expresado públicamente”.

Por otro lado, al referirse a los desencuentros públicos que Trump ha tenido con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró que cada quien tiene su forma de dirimir sus diferencias y debatir sobre temas diversos o fijar los términos de la relación con Estados Unidos.