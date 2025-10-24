El mandatario expone su respeto por la presidenta
Divulga casos en los que la cooperación binacional ha derivado en la captura de capos
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 28
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer, sin pruebas, que el gobierno de México está controlado por los cárteles de la droga, pero reiteró su respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“México está manejado por los cárteles, respeto a la mujer que tienen –en referencia a la presidenta Sheinbaum–, una mujer extraordinaria, muy valiente; pero a México lo manejan los cárteles y nos tenemos que defender de eso”, aseguró Trump en la Casa Blanca, en una conferencia de prensa junto con su equipo de seguridad nacional.
Su directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, destacó que gracias a la información que compartieron con México se logró el arresto de un jefe del cártel de Sinaloa y de una traficante de bebés vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Justo la semana pasada, nuestro Centro Nacional de Contraterrorismo apoyó con inteligencia procesable tanto a las fuerzas del orden estadunidenses como a las mexicanas, para el arresto de un jefe del cártel de Sinaloa.”
Agregó que fueron detenidos Leonardo Daniel Martínez Vera El Pato, en Ciudad Juárez, Chihuahua, “así como sus tres principales lavadores de dinero, en una reciente y exitosa operación interinstitucional”.
Mencionó el arresto de “otro peligroso miembro del cártel de Sinaloa, responsable de rastrear enormes cantidades de cocaína y cientos de miles de dólares”.
Gabbard también presumió que proporcionaron inteligencia a las autoridades mexicanas que condujeron a la aprehensión de Martha Alicia Méndez Aguilar, La Diabla, “una traficante de bebés afiliada al CJNG. Toda su operación lucrativa se centraba en atraer mujeres embarazadas, realizar cesáreas ilegales, extraer órganos y vender bebés recién nacidos”.