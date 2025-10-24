▲ El presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth (izquierda), durante una mesa redonda sobre cárteles criminales en la Casa Blanca. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 28

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer, sin pruebas, que el gobierno de México está controlado por los cárteles de la droga, pero reiteró su respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“México está manejado por los cárteles, respeto a la mujer que tienen –en referencia a la presidenta Sheinbaum–, una mujer extraordinaria, muy valiente; pero a México lo manejan los cárteles y nos tenemos que defender de eso”, aseguró Trump en la Casa Blanca, en una conferencia de prensa junto con su equipo de seguridad nacional.

Su directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, destacó que gracias a la información que compartieron con México se logró el arresto de un jefe del cártel de Sinaloa y de una traficante de bebés vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Justo la semana pasada, nuestro Centro Nacional de Contraterrorismo apoyó con inteligencia procesable tanto a las fuerzas del orden estadunidenses como a las mexicanas, para el arresto de un jefe del cártel de Sinaloa.”