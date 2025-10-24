Viernes 24 de octubre de 2025, p. 36
Tres presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) fueron detenidos con un arsenal en Villagrán, Guanajuato, informó la Secretaría de Seguridad y Paz, tras labores de inteligencia y denuncias ciudadanas.
Los detenidos: Julio, de 54 años; Víctor, de 30, y Juan José, de 31, originarios de Villagrán e Irapuato están vinculados “con hechos de violencia en la región Laja-Bajío2.
También les aseguraron nueve armas largas, 15 chalecos balísticos, así como drogas y vehículos. En la acción policiaca participaron fuerzas estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado.
En tanto, presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación y del grupo delictivo Tepalcatepec, que encabeza El Abuelo Farías se enfrentaron ayer entre las localidades de Cholula y Los Olivos, en los límites de Michoacán y Jalisco, informaron fuentes policiacas.
La refriega comenzó en la mañana en la zona serrana entre Tepalcatepec y el vecino estado. Testigos señalaron que tras varios minutos de fuego cruzado los agresores bajaron a la zona de casas, donde continuó la balacera. Según las autoridades no hubo heridos ni muertos.
En Coahuila, la policía estatal aseguró 50 mil litros de combustible sustraído de manera ilegal de un ducto de Petróleos Mexicanos, en la brecha San Rafael–Talia, municipio de Parras. Además detuvo a Leonardo N y Daniel N, de 33 años y originarios de Matamoros, Tamaulipas, sorprendidos en flagrancia mientras llenaban una pipa conectada a una toma clandestina.
Por su parte, la fiscalía mexiquense reportó el asesinato de un hombre cuando circulaba en carriles centrales de la autopista México-Querétaro, con dirección a la caseta de Tepotzotlán. Otro cuerpo fue localizado en parajes del libramiento Coyotepec-Jorobas.
En Oaxaca, la fiscalía estatal, junto con la Policía Estatal, municipal, Ejército y Guardia Nacional realizaron ayer el operativo Pescador 3.0 en la Central de Abasto de la capital del estado.