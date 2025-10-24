De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 36

Tres presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) fueron detenidos con un arsenal en Villagrán, Guanajuato, informó la Secretaría de Seguridad y Paz, tras labores de inteligencia y denuncias ciudadanas.

Los detenidos: Julio, de 54 años; Víctor, de 30, y Juan José, de 31, originarios de Villagrán e Irapuato están vinculados “con hechos de violencia en la región Laja-Bajío2.

También les aseguraron nueve armas largas, 15 chalecos balísticos, así como drogas y vehículos. En la acción policiaca participaron fuerzas estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado.

En tanto, presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación y del grupo delictivo Tepalcatepec, que encabeza El Abuelo Farías se enfrentaron ayer entre las localidades de Cholula y Los Olivos, en los límites de Michoacán y Jalisco, informaron fuentes policiacas.

La refriega comenzó en la mañana en la zona serrana entre Tepalcatepec y el vecino estado. Testigos señalaron que tras varios minutos de fuego cruzado los agresores bajaron a la zona de casas, donde continuó la balacera. Según las autoridades no hubo heridos ni muertos.