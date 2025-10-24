Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 36

Pachuca, Hgo., Martiniano Vega, oficial mayor de Hidalgo –durante la administración estatal que encabezó Omar Fayad (2016-2022)– fue objeto de una nueva orden de arresto, acusado ahora de vender ilícitamente tres helicópteros propiedad del gobierno estatal.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutaron la noche del miércoles la nueva orden de arresto, luego de que el martes se le notificó otro mandamiento judicial por un presunto desvío de 116 millones de pesos del seguro catastrófico estatal.

Según la PGJEH, Vega es señalado por uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en perjuicio de la administración pública del estado. Las investigaciones señalan que, como servidor público entre 2016 y 2022, autorizó contratos irregulares sobre bienes muebles bajo resguardo del Ejecutivo estatal, entre ellos la venta de tres helicópteros sin previo avalúo.