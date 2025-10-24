Viernes 24 de octubre de 2025, p. 36
Pachuca, Hgo., Martiniano Vega, oficial mayor de Hidalgo –durante la administración estatal que encabezó Omar Fayad (2016-2022)– fue objeto de una nueva orden de arresto, acusado ahora de vender ilícitamente tres helicópteros propiedad del gobierno estatal.
Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutaron la noche del miércoles la nueva orden de arresto, luego de que el martes se le notificó otro mandamiento judicial por un presunto desvío de 116 millones de pesos del seguro catastrófico estatal.
Según la PGJEH, Vega es señalado por uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en perjuicio de la administración pública del estado. Las investigaciones señalan que, como servidor público entre 2016 y 2022, autorizó contratos irregulares sobre bienes muebles bajo resguardo del Ejecutivo estatal, entre ellos la venta de tres helicópteros sin previo avalúo.
La institución no precisó a quiénes vendieron las aeronaves ni el monto de la operación, tampoco el daño económico causado al patrimonio estatal. Sólo informó que el caso es parte de un “maxiproceso” a cargo de una unidad especial de misma PGJEH. Se espera que en las próximas horas, el ex funcionario sea presentado ante un juez de control, quien definirá la fecha y hora de la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formulará la imputación y solicitará su vinculación a proceso.
Vega está recluido desde 2023 en el Cereso de Pachuca, donde enfrenta en total cuatro procesos penales y purga una sentencia. Además del citado supuesto desvío de 116 millones de pesos, se le atribuye entre otros ilícitos un peculado agravado por 11 millones 850 mil pesos, relacionado con la compra de un sistema integral de nómina y recursos humanos que no se entregó.