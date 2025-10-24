Viernes 24 de octubre de 2025, p. 36
Mazatlán, Sin., El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, encabezó ayer la reunión del gabinete de seguridad federal en las instalaciones de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, a la cual no se permitió el acceso a medios de comunicación.
García Harfuch llegó al lugar en un helicóptero Blackhawk; participó en el encuentro programado para las 9:30 horas y una vez concluidos los trabajos, se retiró al filo de las 11:20 de la mañana.
También estuvieron presentes el gobernador Rubén Rocha Moya; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, al igual que empresarios como Leovigildo Carranza, Ernesto Coppel y José Ramón Manguar.
En la reunión, García Harfuch informó que desde el comienzo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta el 15 de octubre pasado, se ha detenido en Sinaloa por delitos de alto impacto a mil 800 personas; se han asegurado casi 4 mil armas de fuego y 98 mil 599 kilos de droga, además que se han destruido 114 laboratorios.
Agregó que la delincuencia ha evolucionado y diversificado sus formas de operar, por lo que el gobierno de México combate a cada modalidad delictiva con la misma determinación y fuerza.
Resaltó que el fortalecimiento institucional es fundamental para garantizar la seguridad, y brindar confianza al sector empresarial y a la sociedad en su conjunto.
Posteriormente, en su cuenta de X, García Harfuch dio a conocer que autoridades federales “llevaron a cabo detenciones y aseguramientos que debilitan la capacidad operativa de grupos criminales” en los municipios sinaloenses de Badiraguato, Concordia, Maza-tlán y Culiacán, que provocaron una afectación de 132 millones de pesos por el aseguramiento de más de siete mil litros de químicos para la producción de drogas sintéticas.
Con información de Gustavo Castillo