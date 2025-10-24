▲ El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (izquierda); Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (derecha) y el teniente Ricardo Trevilla Trejo, ayer durante la sesión de gabinete de seguridad pública federal. Foto X @rochamoya

Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 36

Mazatlán, Sin., El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, encabezó ayer la reunión del gabinete de seguridad federal en las instalaciones de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, a la cual no se permitió el acceso a medios de comunicación.

García Harfuch llegó al lugar en un helicóptero Blackhawk; participó en el encuentro programado para las 9:30 horas y una vez concluidos los trabajos, se retiró al filo de las 11:20 de la mañana.

También estuvieron presentes el gobernador Rubén Rocha Moya; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, al igual que empresarios como Leovigildo Carranza, Ernesto Coppel y José Ramón Manguar.

En la reunión, García Harfuch informó que desde el comienzo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta el 15 de octubre pasado, se ha detenido en Sinaloa por delitos de alto impacto a mil 800 personas; se han asegurado casi 4 mil armas de fuego y 98 mil 599 kilos de droga, además que se han destruido 114 laboratorios.