Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 36

Veracruz, Ver., El empresario citrícola Javier Vargas Arias, de 43 años, fue asesinado ayer en la madrugada en la colonia Jardín Nuevo, municipio de Álamo Temapache, en el norte del estado, informaron fuentes policiales.

Según reportes extraoficiales un grupo armado que iba a bordo de una camioneta, disparó contra Vargas Arias cuando caminaba por una calle de dicha demarcación.

Los agresores huyeron y él quedó herido. Aunque lo trasladaron al Hospital General de la zona, el empresario falleció poco después.

Al lugar del ataque arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para acordonar la zona. Personal de la Policía Ministerial y peritos especializados abrieron la carpeta de investigación.

Hasta anoche ninguna autoridad había emitido información oficial sobre la agresión o si hay detenido.

Vargas Arias era originario de Zacatlán y una de su principales actividades era la compra y venta de naranja. Álamo Temapache es uno de los municipios más afectados por las lluvias de hace dos semanas, las cuales devastaron el norte de Veracruz y dejaron cientos de damnificados.