Sujetos lo balearon en la calle
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 36
Veracruz, Ver., El empresario citrícola Javier Vargas Arias, de 43 años, fue asesinado ayer en la madrugada en la colonia Jardín Nuevo, municipio de Álamo Temapache, en el norte del estado, informaron fuentes policiales.
Según reportes extraoficiales un grupo armado que iba a bordo de una camioneta, disparó contra Vargas Arias cuando caminaba por una calle de dicha demarcación.
Los agresores huyeron y él quedó herido. Aunque lo trasladaron al Hospital General de la zona, el empresario falleció poco después.
Al lugar del ataque arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para acordonar la zona. Personal de la Policía Ministerial y peritos especializados abrieron la carpeta de investigación.
Hasta anoche ninguna autoridad había emitido información oficial sobre la agresión o si hay detenido.
Vargas Arias era originario de Zacatlán y una de su principales actividades era la compra y venta de naranja. Álamo Temapache es uno de los municipios más afectados por las lluvias de hace dos semanas, las cuales devastaron el norte de Veracruz y dejaron cientos de damnificados.
Además esta demarcación, y en general la zona norte de la entidad, son señaladas como de las más conflictivas en materia de seguridad, donde son frecuentes las denuncias de ejecuciones, secuestros y cobros de piso. Un caso recientes fue el 1º de octubre, cuando sujetos armados dispararon contra un negocio con saldo de dos muertos y un herido.
También en esa región fue localizada sin vida la profesora jubilada y taxista Irma Hernández, de 62 años, quien estuvo reportada como desaparecida. La mujer fue privada de la libertad el 18 de julio y obligada a grabar un video donde pide a su gremio de operadores que paguen las “cuotas” al grupo delincuencial que opera en la zona. Seis días después la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo del cuerpo, que fue sometido a diversos peritajes para corroborar su identidad.