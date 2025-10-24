Chihuahua, Chih., Chihuahua registra 44 brotes activos del virus coxsackie, conocido como enfermedad de mano, pie y boca, en escuelas y guarderías, así como un total de 153 menores de edad contagiados, 79 niñas y 74 niños, informó el área de epidemiología de la Región Sanitaria Juárez. Los municipios más afectados son Ciudad Juárez y la capital estatal, con 17 y 19 brotes, respectivamente. También se han reportado casos en Parral, Cuauhtémoc, Bocoyna, Ojinaga y Jiménez. “Tenemos 44 brotes y 296 casos en el estado”, afirmó Rogelio Covarrubias, director de dicha región.

Los brotes en escuelas de Juárez aumentaron de nueve a 17 en una semana. Hasta el 15 de octubre había nueve en la ciudad fronteriza, en seis escuelas y tres guarderías, con un total de 91 menores contagiados. Covarrubias informó que brigadas de epidemiología han acudido a las escuelas con enfermos, recomiendan sanitizar las aulas, y reportarán si hay nuevas contaminaciones, en qué grupos y grados escolares, si bien “estos brotes no han significado para nosotros un problema serio de salud pública”.