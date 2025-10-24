Estados
Hay 153 menores con virus de mano, pie y boca en Chihuahua
Hay 153 menores con virus de mano, pie y boca en Chihuahua
corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 24 de octubre de 2025, p. 35

Chihuahua, Chih., Chihuahua registra 44 brotes activos del virus coxsackie, conocido como enfermedad de mano, pie y boca, en escuelas y guarderías, así como un total de 153 menores de edad contagiados, 79 niñas y 74 niños, informó el área de epidemiología de la Región Sanitaria Juárez. Los municipios más afectados son Ciudad Juárez y la capital estatal, con 17 y 19 brotes, respectivamente. También se han reportado casos en Parral, Cuauhtémoc, Bocoyna, Ojinaga y Jiménez. “Tenemos 44 brotes y 296 casos en el estado”, afirmó Rogelio Covarrubias, director de dicha región.

Los brotes en escuelas de Juárez aumentaron de nueve a 17 en una semana. Hasta el 15 de octubre había nueve en la ciudad fronteriza, en seis escuelas y tres guarderías, con un total de 91 menores contagiados. Covarrubias informó que brigadas de epidemiología han acudido a las escuelas con enfermos, recomiendan sanitizar las aulas, y reportarán si hay nuevas contaminaciones, en qué grupos y grados escolares, si bien “estos brotes no han significado para nosotros un problema serio de salud pública”.

