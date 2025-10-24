Rubicela Morelos

corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025, p. 35

Cuernavaca. Mor., El Tribunal Unitario Agrario de la Procuraduría Agraria para el distrito 18 canceló la segunda convocatoria para la elección del Comité de Bienes Comunales de Tepoztlán, programada para el 26 de octubre, con el argumento de que no hay condiciones para que los gobiernos municipal y estatal garanticen la seguridad de los participantes en el proceso.

El comunero Esteban Ramírez indicó que durante una manifestación que realizaron el miércoles ante el Tribunal Unitario Agrario distrito 18, en Cuernavaca para exigir cancelar la votación para organizarse e integrar una planilla de unidad que termine con el “nepotismo” y “caciquismo” de la familia Cuevas de San Juan Tlacotenco, que se han mantenido en el poder los últimos cuatro trienios “en contubernio” con autoridades, él y sus compañeros tuvieron acceso a un documento en el cual se destacó que en atención a recomendaciones del gobierno estatal, que encabeza Margarita González, y del presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz, “la Procuraduría Agraria determinó suspender su intervención, coadyuvancia, vigilancia y apoyo institucional, en el desarrollo del proceso de elección comunal, priorizando la seguridad de los comuneros”.