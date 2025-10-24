Héctor Briseño

Héctor Briseño

Periódico La Jornada

Viernes 24 de octubre de 2025

Acapulco, Gro., Trabajadores del parque acuático Centro Internacional de Convivencia Infantil (CICI) advirtieron ayer que no permitirán el inicio de las obras de remodelación de este inmueble para finales de octubre, si no reciben sus salarios pendientes y liquidación conforme a la ley.

Los inconformes colgaron mantas en la fachada del predio en la Zona Dorada del puerto de Acapulco, para exigir al organismo Promotora Turística (Protur) del gobierno estatal, una liquidación justa, así como la remuneración de sus quincenas que no cobran desde octubre de 2024.

Al menos 24 personas señalaron que “está dependencia no cumple con la promesa de liquidar a 100 por ciento a sus empleados”, y recordaron que existe un contrato colectivo de trabajo que pertenece a la Confederación Obrera Revolucionaria.

José Alfredo López, asalariado del CICI y representante sindical, expresó que “las obras no van a empezar hasta que nos liquiden”.

Deploró que Protur ofreció indemnizaciones fuera de la ley a varios ex empleados y 17 aceptaron por necesidad.

“Tenemos meses negociando, nos dijeron que nos iban a respetar la antigüedad, pero la nueva empresa que entrará en funciones ya dijo que no quiere personal, pues van a empezar las obras y van a tardar como año y medio.”